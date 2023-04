Gracias a la inteligencia artificial, crearon un nuevo disco de Oasis

Desde su separación en 2009, los fanáticos de Oasis piden desesperadamente el regreso de la banda; pero la pelea entre los hermanos Liam y Noel Gallagher parece que hará imposible el reencuentro.

Sin embargo, gracias a una inteligencia artificial, un grupo británico lanzó, bajo el nombre Aisis, The Lost Tapes, un álbum que emula lo que podría ser un hipotético nuevo trabajo discográfico del dúo de rock alternativo.

Básicamente, los músicos de la banda Breezer crearon los temas, tocaron sus instrumentos y le pidieron al ChatGPT que simule la voz de Liam Gallagher.

"Nos aburrimos de esperar la reunión de Oasis, sólo tenemos a Liam peleando con su hermano Noel, así que utilizamos una inteligencia artificial para aventarse unas canciones", declaró en diálogo con The Guardian Bobby Geraghty, el cantante de Breezer.

The Lost Tapes fue pensado como un trabajo discográfico que se ubicaría cronológicamente entre Be Here Now (1997) y Standing On The Shoulder Of Giants (2000). El "falso disco" de Oasis fue muy recibido por los fanáticos y ya tiene miles de reproducciones en Youtube.