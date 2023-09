Go Talent: bailó el Himno, se llevó el botón dorado y los usuarios en redes se enojaron

En la edición de este domingo de Go Talent Argentina, Facundo Figueroa dejó a todos boquiabiertos, al recibir el tan ansiado botón dorado por parte de Emir Abdul. Si bien, el tucumano cumplió el sueño que lo acompañaba desde su infancia: bailar el Himno Nacional Argentino. Finalmente, los usuarios se ofuscaron en redes sociales, descontentos por lo sucedido.

Para Figueroa, el Himno siempre fue una pieza que llevaba en su corazón desde temprana edad, aunque no tuvo la oportunidad de expresarlo a través de la danza. Sin embargo, a medida que avanzaba en su camino artístico, descubrió una libertad que le permitió finalmente llevar a cabo su deseo.

"El Himno fue algo que siempre bailé cuando era chiquito, pero nunca me dejaban. Como en la danza, en mi recorrido, encontré esa libertad de poder hacerlo y dije: 'Bueno, lo hago'. Yo uso el concepto de libertad, para demostrar que realmente me siento libre al bailar", compartió Figueroa durante una conversación con Lizy Tagliani.

Tras su conmovedora actuación, Flor Peña descubrió que Facundo no había preparado una coreografía previa, sino que se entregó por completo a la emoción del momento y "salió a sentir el Himno". Figueroa reconoció su autenticidad al expresar: "Decidí ser genuino con lo que realmente me estaba pasando hoy, sentí y decidí que me atravesara la música".

Emir Abdul elogió la valentía de Facundo al improvisar y fusionar su pasión por el Himno con su habilidad en la danza, expresando: "Él acá dijo que iba a improvisar y se hizo un freestyle con el Himno, manejando lo que manejó. Prepárense, es lo único que les puedo decir. Felicitaciones por tu talento". Las palabras de Abdul provocaron una emotiva reacción en el bailarín, quien rompió en llanto. La Joaqui también elogió su valentía, asegurando: "Te va a mirar todo el mundo ahora. Sos muy valiente".

Tras un abrazo grupal con todo el jurado, Emir voló a la mesa y apretó su segundo botón dorado en lo que va la competencia. En vez de seguir llorando, Figueroa bailó en medio de la lluvia de papeles dorados y se aseguró su pase a la semifinal. “¿Estoy soñando o estoy despierto?”, exclamó feliz antes de abandonar el escenario.

Enojo de los usuarios en redes