Florencia Peña, actriz argentina y conocida principalmente por haber interpretado al personaje de ‘Moni’ Argento en Casados con hijos, reveló un contundente dato en torno a su presente laboral.

La mediática de 48 años, reveló en las últimas horas que luego de un año de ser parte de la plataforma para contenido de adultos Divas Play, finalmente se alejará de la misma de forma definitiva.

¿Por qué se fue Florencia Peña de Divas Play?

La famosa dejó un comunicado en sus redes sociales luego de tomar la decisión.

"Quiero anunciar que hoy me despido de @divasplayok. Nada me define; soy curiosa por naturaleza. Me gusta explorar y eso fue para mí #DivasPlay. Ir en contra de los prejuicios y de los estereotipos", dijo a través de su cuenta de Instagram.

"Y siempre bancar la parada. Soy todas las que quiero ser y en esta plataforma salí a jugar un rato. Y la pasé bomba!!! Les deseo siempre que sean libres de estar donde quieran estar. Se los recomiendo, es liberador", dijo la actriz.

El motivo detrás de su abrupta decisión según la periodista Marina Calabró, contó que se debía a su regreso a Telefé.

"Hay quienes dicen que encuentran una llamativa coincidencia entre el lanzamiento de GOT Talent Argentina, que ya se hizo con Mariano Peluffo y ahora lo conduce Lizy Tagliani, y la salida de Florencia Peña (de Divas Play)", dijo la periodista, aclarando que la famosa formará parte del jurado del programa de talentos.

"Es la vuelta de Florencia Peña a Telefé, ¿me explico? Telefé viene escorado, primero por el caso de Corazza y después por todo lo de Jey Mammón y hay quienes dicen 'es demasiado, ya está. Vamos a tratar de que todo sea más familiar'", agregó, ya que se trata de "el canal de la familia".

¿Qué es Divas Play?

Divas Play es una plataforma de suscripción para mayores de 18 años que tiene como fin “conectar a creadores de contenidos con sus seguidores” y mostrar contenido sin censura ni límites. Los abonados tienen que pagar 15 dólares para acceder al contenido. Florencia Peña era una de las famosas que formaban parte del staff.