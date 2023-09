Fabián Gianola reapareció para hablar de las denuncias en su contra

Después de un buen tiempo alejado de los medios, Fabián Gianola reapareció en la televisión argentina y habló de las denuncias de abuso que recibió en su contra.

En una entrevista con Intrusos, el actor dijo: "Estoy tranquilo, tengo ofrecimientos de teatro para el verano, pero estamos viendo". Además, cuando le preguntaron si tenía ganas de hacer teatro o televisión, él comentó: "No sé, no tengo apuro".

Gianola también dio detalles sobre las denuncias de abuso sexual en su contra. "Se cerraron todas las causas, queda solo una, que vamos a esperar a que se defina y va a estar todo bien", declaró, y puntualizó sobre la causa que le inició Fernanda Meneses: "Ya lo sabíamos, porque tenía doble falta de mérito, una persona que no pudo presentar una sola prueba... estaba tranquilo".

La causa que aún no se resuelve es la denuncia de acoso de Viviana Aguirre, por la que el conductor irá a juicio oral en febrero del año que viene: "Estamos tranquilos, es cuestión de llegar al momento y hacerlo".

Para finalizar, Gianola reflexionó: "A esta altura de tiempo que ha pasado, cinco años... la gente me brinda su cariño, voy al teatro, a comer afuera, nunca tuve un episodio difícil. No me pasaba nada, todo bueno, cariño, respeto, apoyo. Cundo pase todo esto veremos cómo se sigue. Cuando termine todo a lo mejor vayamos aclarando las situaciones, cuando pueda hablar de las denunciantes".