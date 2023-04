Parecía que iba a ser un sábado cualquier en “Britain’s Got Talent”, el tradicional programa donde distintos actos se presentan y un grupo de jueces elije el mejor. Este año, quienes determinan los ganadores son Amanda Holden, Alesha Dixon, Simon Cowell y Bruno Tonioli.

Sin embargo, esta vez se llevaron a una sorpresa. Se trató de una gata virtual llamada Noodle. Cuando se presentó, le dijo a los jueces: “Quería venir y hacer una audición para Britain’s Got Talent porque hay muchos perros que se hicieron famosos por el programa. Pensé que era hora de que vieras un gato talentoso”.

Y así, como quien no quiere la cosa, luego de arrojar una bola de pelos, comenzó a cantar. Y no cualquier canción, sino Feeling Good de la gran Nina Simone.

Mientras Noodle cantaba, Tonioli comentó: “Es tan bueno, ¿quién está detrás de esto?", a lo que Simon contestó: “No me mires, no tengo ni idea”. Bruno dijo: "Debes ser el minino de Michael Bublé, esas voces fueron una locura". “Definitivamente los mejores vocalistas de gatos que hemos tenido en el programa”, agregó Alesha.

Simon dijo: "Siempre he dicho que un animal cantor ganaría Britain's Got Talent, no necesariamente lo creí... Nunca pensé que algún día estaría hablando con un gato diciéndole cuánto amo tu voz cantante, pero estoy convencido que podrías ganar el show”. La gatita virtual consiguió los cuatro “Sí” de los jueces y ahora habrá que ver cómo sigue esta película.