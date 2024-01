Descontento por la ausencia femenina en nominaciones al Oscar

En medio de la revelación de los nominados a los premios Oscar, una controversia envuelve a Barbie. A pesar de ser un éxito en taquilla y una de las películas más vistas del 2023, Margot Robbie (33), quien dio vida a la famosa muñeca, y Greta Gerwig (40), la directora del filme, no fueron consideradas en sus respectivas categorías.

Al respecto, el actor detrás del personaje Ken, Ryan Goslin (43), expresó su descontento ante esta situación al recibir su propia nominación a Mejor Actor.

La queja de los espectadores se centra en que la realidad representada por Barbie supera la ficción. La película refleja las desigualdades y mandatos sociales que enfrentan las mujeres en la actualidad, generando repudio entre los fanáticos y, sorprendentemente, entre los propios protagonistas. Ryan Gosling, en un comunicado a la prensa, agradeció su nominación, pero no pasó por alto la omisión de sus colegas: "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y celebrada a nivel mundial", afirmó.

Ryan destacó la importancia de la protagonista y de la directora de la película y subrayó que ningún reconocimiento sería posible sin su talento, determinación y genialidad. Además el actor manifestó su decepción por la ausencia de sus compañeras en las categorías correspondientes, asegurando que quedarse corto al decirlo sería insuficiente. También elogió a su compañera América Ferrera, nominada a Mejor Actriz de Reparto, y reconoció la contribución del elenco a esta innovadora película.

Barbie, a pesar de las omisiones, recibió ocho nominaciones a los premios Oscar en diversas categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Canción Original, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

Mientras América Ferrera agradecía su nominación, también cuestionó la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en sus ternas, destacando el impacto cultural e industrial que ambas han logrado.

Ferrera expresó su felicidad por celebrar los logros de su fenomenal familia Barbie y lamentó la falta de nominaciones para Greta y Margot. Sobre Gerwig, destacó su habilidad para convertir la película en un fenómeno global, mientras que sobre Robbie elogió su increíble actuación, añadiendo corazón, humor, profundidad, alegría y diversión al personaje.