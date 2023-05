Desagarrador: Benjamín Vicuña contó que vistió a su hija para su funeral

Instagram: Benjamín Vicuña

Como forma de rendirle homenaje a su hija, Benjamín Vicuña escribió un libro Blanca, la niña que quería volar. En su relato narró el desgarrador momento de cómo procesó su fallecimiento.

Blanca, su hija mayor, fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain, falleció el 8 de septiembre de 2012 en una clínica de Chile, luego de permanecer varios días internada.

En parte de su libro, Benjamín contó de forma desgarradora el momento más desolador: "El día del funeral de Blanquita visité mi propia muerte, mi propio entierro. Fue el fin de una era, de una vida".

"Me tocó vestir a mi hija para su funeral. Y digo me tocó porque una amiga de Carolina me llamó y me dijo 'Benjamín, necesito que vengas a vestir a Blanca'", leyó Rodrigo Lussich en su programa de Canal 13.

"Lo que me pedía era espantoso, una pesadilla, y por eso mi primera reacción fue negarme. Yo no voy a hacer eso. Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo en un tobogán, en la cama, saltando, cantando… pero la amiga de Carolina no me dejó margen", siguió el conductor de Socios del Espectáculo.

"Lo hice y siempre se lo voy a agradecer porque me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí". "Ver el cuerpo, cumplir con determinados ritos, es algo necesario para poder despedirte", reconoció Vicuña.

"Porque, dejémonos de eufemismos. La muerte es fea, tan horrorosa, es tan duro su rictus que verla te ayuda a entender de una cachetada que esa persona amada ya no está ahí", concluyó Benjamín Vicuña sobre lo que ningún padre quiere presenciar nunca, que es el último adiós a su hija.

“Recién a dos años de la muerte pude terminar de reunirme con el doctor que atendió a Blanca y pedirle que me explicara qué había pasado. En su momento, por el shock, no había terminado de entender qué carajo sucedía. Luego uno empieza a hacer conjeturas, a pensar que hay un responsable, que alguien hizo algo mal. Pero no, es lo que tenía que pasar”, cerró.

La desesperación de Carolina

En uno de los fragmentos, el actor recuerda la desesperación de Pampita en las primeras noches sin la niña.

“Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada", dice Benjamín en el relato.

"Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, cuenta Vicuña en el libro.