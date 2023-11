¿Corren riesgo los recitales de Roger Waters en Argentina? El músico generó una gran controversia en los últimos días por sus declaraciones sobre el ataque terrorista de Hamás a Israel. El exlíder de Pink Floyd cuestionó la magnitud de la masacre y sugirió que podría haber sido una "operación de bandera falsa".

En sus dichos, remarcó que es "muy sospechoso" el actuar del ejército de Israel y que ese país exageró lo ocurrido "al inventar historias sobre la decapitación de bebés".

Para colmo, en el show que realizó en Berlín, durante un segmento relacionado con The Wall, en el que el cantante se convierte en personaje tiránico, algo que hace desde la década del 70. De cualquier forma, la justicia de Alemania comenzó una investigación al respecto.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en más de una oportunidad, ha expresado su preocupación por las posibles expresiones antisemitas del músico y la banalización del Holocausto en sus shows.

En una entrevista con la Rolling Stone, Jorge Knoblovits, presidente de la entidad, aseguró: "Nosotros, por supuesto, no queremos cancelar a Roger Waters. Nos parece un músico excelente. Pero creemos que alguna simbología que utiliza realmente abreva en el discurso de odio".

"Más allá de lo que él dice, que ha usado esa simbología en The Wall como metáfora, creo que hoy esas metáforas no se usan. Así como no hacen chistes sobre los cuerpos, ni sobre LGBT, tampoco hoy corresponde utilizar simbología de Anna Frank o el chancho porque, además, coincide con su postulado político en relación con el problema palestino", consideró Knoblovits.

De cualquier forma, remarcó que, si Waters realiza expresiones antisemitas, de banalización del Holocausto y de denostación hacia el Estado de Israel, debería ser sancionado tanto por la justicia como por el público y los periodistas. La venta de entradas para los conciertos del 24 y 26 de noviembre en el estadio de River Plate continúa con normalidad.