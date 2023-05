Condenaron a prisión a La Mole Moli por coacción agravada contra su ex

El exboxeador Fabio La Mole Moli, famoso por su importante palmarés pero también por ganar la edición la edición 2010 del Bailando por un sueño y la edición 2012 del Cantando por un sueño, fue condenado a dos años y dos meses de prisión luego de ser declarado culpable del delito de coacción agravada contra su exmujer, Marta Galiano.

Después de conocer la sentencia, Galiano brindó una entrevista en Desayuno Americano, en la que comentó: "Para mí es poco. Me apoyo en mi hija, ella es mi pilar".

Por su parte, el deportista de 54 años se mostró conforme con la sentencia, que le permitirá no ir tras las rejas, porque la condena a prisión queda en suspenso. "Estoy bien, gracias a Dios. Por un lado, estoy contento de que ya se terminó todo que viene de hace cuatro años".

Además, el abogado de La Mole Moli explicó que fue absuelto de los delitos de lesiones y violación de domicilio porque prescribieron. "Yo solicité la absolución por los tres delitos, me la dieron por dos. Fue condenado por coacción, amenaza agravada", informó.

Lejos de mostrar resentimiento, el exboxeador de pesos pesados no descartó abuenarse con su ex. "Es la negra hermosa que amé y siempre va a seguir siendo. Si ella me da la oportunidad y ella quiere, la voy a seguir apoyando y cuidando lo que ella quiera", dijo.

Con respecto a los hechos por los que se acusa, el cordobés reconoció: "Si, acepté la cachetada. Y conté el contexto de las cosas. Yo sé que eso no estuvo bien, sé que me equivoqué. Yo (en mi declaración) les hice entender el contexto de todo lo que me gritó a mí. No me considero violento. Con todo lo que pasó, yo perdí todo".

Sin embargo, Marta Galiano retrucó: "Fueron 30 años de violencia. Me dolió la traición de mis hijos, sus declaraciones. Duelen más que los 30 años de maltrato". "Me decían que si me hubiera pegado me habría matado, porque soy chiquita y flaquita. Pero ellos no se dieron cuenta de que me pegaba en los brazos todos los días", especificó.