Chiche Gelblung contó qué enfermedad tendría Wanda Nara

Hace algunos días, Wanda Nara se internó inesperadamente y comenzaron a circular diferentes rumores en los medios, pero el que tiró la bomba fue Jorge Lanata, quien aseguró que tenía chequeada la información de que la conductora de MasterChef tenía leucemia.

Las críticas contra el periodista no tardaron en aparecer, y hasta la propia Wanda le respondió, aunque no dio detalles sobre su supuesta enfermedad. "Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos", manifestó en redes sociales.

Exponiéndose a críticas como las que afrontó su colega, Chiche Gelblung también habló sobre las complicaciones en la salud de la esposa de Mauro Icardi. "La información que yo tengo es que tiene un mieloma, que es como otro nombre del cáncer", comentó.

Con respecto a la enfermedad, Chiche profundizó: "Es un mieloma indolente, o sea que ella no tiene síntomas, salvo esa subida de plaquetas terrible, y que eso fue el síntoma que disparó todos los exámenes".

Además, el periodista cuestionó las fuentes de Lanata al explicar: "Wanda no se habla con casi nadie de su familia. No se habla con el padre, entiendo que ahora habla poco con la madre, que la madre ni habla con los periodistas, y con la que habla todo es con Zaira".