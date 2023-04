Celeste Cid confirmó su noviazgo con el músico Abril Sosa

Celeste Cid (39) ha confirmado su relación amorosa con el músico Abril Sosa. Por primera vez, la actriz ha compartido un video en sus redes sociales en el que aparece junto a Sosa en Mar del Plata, en el que se puede ver a la pareja disfrutando de su amor en un ambiente relajado y tranquilo. En el posteo, Celeste ha escrito: “En una peli”, dando a entender que su relación amorosa es como sacada de una película.

Los seguidores de la actriz han recibido con agrado la noticia y se han sumado a las felicitaciones en los comentarios, entre ellos destacan nombres de algunas de sus amigas como Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo, Zaira Nara y Jimena Monteverde. Además, el propio Abril Sosa también ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía con su novia con un mensaje que expresa todo su amor y la felicidad de poder compartir momentos juntos.

Sosa fue baterista de la legendaria banda Catupecu Machu entre 1995 y 2002, en donde participó en la grabación del emblemático álbum "Cuentos Decapitados". En la actualidad, el músico continúa con su carrera musical y ahora comparte su vida con Celeste.

La actriz ha sido pareja de varios músicos de rock en el pasado, como Emmanuel Horvilleur, con quien tuvo a su hijo André, Chano Moreno Charpentier, Fito Páez y Joaquín Levinton. Antes de comenzar su relación con Abril, Celeste había asegurado que no volvería a salir con un músico, sin embargo, el amor llegó de nuevo y esta vez con Sosa.

En una entrevista reciente, había revelado que ser famosa no siempre ayuda a la hora de conocer posibles candidatos: "Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo, pero creo que hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy...". Incluso en ocasiones, ella misma tuvo que dar un "empujón" para concretar alguna salida romántica. "A veces es una la que tiene que avanzar un poquito. ¡Darles un ayudín!", confesó entre risas.

La actriz también habló sobre su hijo mayor, André, fruto de su relación con Emmanuel Horvilleur, quien cumplió 18 años: "No lo puedo creer, está muy alto, divino. ¡Polémico, hemos crecido! En buena hora", confesó Celeste, quien también es madre del pequeño Antón, de cinco años, fruto de su noviazgo con el actor Michel Noher.

La vida amorosa de Celeste Cid ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones, pero ella ha sabido manejarla de manera discreta y con mucha naturalidad. En esta ocasión, ha decidido hacer público su amor con Abril Sosa, y ha recibido todo el apoyo de sus seguidores y amigos.