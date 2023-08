Cami Homs habló de la separación de Tini y De Paul

Ayer Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciaron, a través de sus redes sociales, su separación. "Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", declararon ambos.

Con el fin de la relación consumado, un movilero de Intrusos fue a buscar a Cami Homs, expareja y madre de los dos hijos del volante argentino, para conocer su opinión sobre la ruptura.

La empresaria aseguró que "no tiene nada que ver" y aseguró que se enteró de la separación a través de las redes sociales.

De todos modos, Homs evitó hablar demasiado del tema, porque sigue el bozal legal "y tampoco me interesa hablar". "Miren si voy a hablar de mi ex con mi actual", resaltó la modelo, que actualmente está de novia con el futbolista José Principito Sosa.

Por otra parte, la rubia comentó que con el volante del Atlético de Madrid "tenemos diálogo cordial, por nuestros hijos, pero nada más", aunque detalló que "sigue en pie" la demanda que le realizó De Paul por amenazas.

Cami Homs parece estar mucho más enfocada en su participación en la próxima edición del Bailando por un sueño que en la vida de De Paul. "El tiempo te ayuda a ver las cosas con otros ojos y a saber las cosas que valen la pena y las que no", opinó, y añadió que está "muy bien" y "muy enamorada" de Sosa. "No proyectamos, vivimos el momento y disfrutamos esto tan lindo que no está pasando", dijo.