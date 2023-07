¡Bomba! por qué se habrían separado Tini y De Paul

Este miércoles 19 de julio estalló una bomba en el mundo dle espectáculo. Algunos periodistas informaron que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se habrían separado y esto estaría confirmado.

Todo comenzó con los rumores en las redes sociales, debido a que las publicaciones de la artista no tienen likes, ni comentarios del futbolista. Asimismo, los posteos del campeón del mundo tampoco tienen reacciones de la cantante y a partir de esto es que se generaron cientos de especulaciones en torno a su vínculo amoroso.

Además, ella realizó un posteo mostrando su radical cambio de look. Su cabellera colorada fue furor entre sus seguidores, pero el futbolista se mostró indiferente: ni siquiera un me gusta.

Estas actitudes, encendieron las alarmas porque ambos siempre fueron muy demostrativos de forma pública y ninguna foto quedaba sin la presencia del otro. Pero esto no fue lo único, sino que la panelista de Socios del espectáculo, Paula Varela fue por más, citó el tweet y escribió: "¡Y no es pavada de las redes! Eso no es periodismo, esto es información".

Y agregó: “Él es padre y está en otra etapa de la vida, ella tiene muchas cosas por delante y pasó cuestiones de salud que contó... Fueron cosas que los distanciaron y están como en ese momento de reelegir caminos. Hoy están separados”.