Benjamín Vicuña aclaró su frase los Martín Fierro: "Quizás me equivoqué"

Benjamín Vicuña ganó este domingo el Martín Fierro al Mejor Actor Protagonista de Ficción por su papel en El Primero de Nosotros (Telefe) en la ceremonia organizada por APTRA. En su discurso tuvo una frase poco feliz que mucho la interpretaron en un mensaje para Carolina Pampita Ardohain, su exmujer.

Durante su discurso tras la premiación, sorprendió a todo el auditorio y a los televidentes con una frase que fue interpretada como un mensaje para Pampita, su exmujer y con quien tuvo a sus hijos Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor chileno al agradecer su premio y rápidamente se volvió tendencia por este gesto que muchos creyeron que iba dirigido para la conductora. Es por eso que, una vez pasada la ceremonia, Vicuña decidió aclarar los tantos.

Para cortar con todo tipo de especulaciones, el chileno estuvo de invitado en Cortá por Lozano (Telefe) y habló de las emociones vividas durante y después de la ceremonia. Fue entonces que Vicky Xipolitakis aprovechó para consultarle sobre su declaración: “¿A qué te referiste con que Argentina te dio un gran amor?”.

Lejos de esquivar el tema, el actor salió a aclarar los tantos: “No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”.

Y puntualizó: “Sé que es difícil de entender, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo y sacrificio. Era el 9 de julio y pensé: ‘Este es un país que me dio a mis hijos, el amor’. Tal vez me equivoqué...”.

Vicuña fue muy directo al reconocer que no estuvo bien: “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo, pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, completó.