Ashton Kutcher y Mila Kunis te invitan a pasar una noche gratis en su casa de playa

¿Te imaginás pasar una noche en la casa de playa de una de las parejas más famosas de Hollywood? Pues ahora puedes hacerlo gracias a Ashton Kutcher (45) y Mila Kunis (40), que han decidido ofrecer su casa de invitados en el condado de Santa Bárbara (California) en Airbnb para que cuatro afortunados huéspedes disfruten de una estancia de verano inolvidable. Lo mejor de todo es que no tendrás que pagar nada, solo cumplir con algunos requisitos.

La pareja de actores, conocida por sus papeles en series como That '70s Show y Two and a Half Men, anunció su peculiar propuesta en un video de Instagram grabado frente a su casa de playa, con vistas al océano y a las montañas de Santa Ynez. En el video, Kutcher le cuenta a Kunis su idea realmente tonta de hacer que completos extraños vengan y se queden con nosotros en la playa.

En el pie de foto del video, Kutcher explica que se trata de una iniciativa para promover el turismo local y apoyar a los pequeños negocios afectados por la pandemia. También dice que los huéspedes serán recibidos por la pareja y se irán como si fuéramos viejos amigos.

El hogar que Kutcher y Kunis ofrecen en Airbnb se llama Ashton and Mila’s Oceanfront Oasis y es una casa de invitados independiente con dos habitaciones, un baño, una cocina y una sala de estar. La casa tiene un estilo rústico y acogedor, con muebles de madera, colores claros y detalles marinos. La casa también cuenta con una bañera de hidromasaje, una gran terraza y está rodeada de árboles.

Mientras estén allí, los huéspedes podrán ir de excursión por los senderos cercanos, sin preocuparse de las comidas o los aperitivos, que serán proporcionados por la pareja. También podrán conocer a los anfitriones y compartir con ellos algunas historias y consejos sobre la zona.

Para participar en esta oportunidad única, los interesados deben tener un perfil activo en Airbnb con un buen historial, poder presentar un documento de identidad expedido por el gobierno y comunicar a sus anfitriones si tienen alguna alergia o restricción dietética. Las reservaciones para la casa ya están abiertas para una estancia de una noche este sábado. Solo se admiten hasta cuatro huéspedes mayores de 18 años.