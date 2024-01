Sharon Stone se une a Tinder y otras apps de citas en busca del verdadero amor

Sharon Stone (65), reconocida actriz por sus interpretaciones en películas como “Catwoman” y “Basic Instinct”, se unió al creciente grupo de celebridades que exploran el mundo del amor a través de aplicaciones de citas como Tinder y otras similares. Sin embargo, su experiencia en este terreno no ha sido tan fácil como esperaba.

Recientemente, Sharon Stone compartió en una entrevista con The Times sus esperanzas de encontrar una conexión verdadera este año. A sus 65 años, reveló haber tenido encuentros desalentadores con personas que no cumplían con sus expectativas. Entre ellos, mencionó a un exconvicto y a otro individuo que, según su relato, “parecía haberse puesto 20.000 inyecciones de heroína”.

A pesar de los desafíos, Sharon Stone también destacó que ha tenido conversaciones gratificantes con personas que han atravesado momentos difíciles, como un recién divorciado al que pudo brindar apoyo y otro hombre que estaba superando una ruptura amorosa.

En cuanto a la aplicación de citas Bumble, Sharon Stone considera que no es la plataforma adecuada para ella, ya que las personas suelen buscar relaciones más casuales mientras que ella está interesada en algo más serio. Sin embargo, no siente presión por encontrar pareja en este momento de su vida.

Con dos matrimonios previos y tres hijos, Stone asegura que no tiene una lista de requisitos que los posibles pretendientes deban cumplir para conquistarla, pero confía en su intuición para detectar el verdadero amor cuando se presente.

La confusión en Bumble por el perfil de Sharon Stone

Hace unos años, Sharon Stone fue expulsada de la aplicación Bumble después de que algunos usuarios denunciaron que la cuenta era falsa, explicó la actriz a través de Twitter. Al parecer, su fama le volvió en contra. Que una celebridad de su relevancia se haya unido a una app de citas resultó algo increíble tanto para los usuarios, como para la propia app.

Sharon Stone había comentado en Twitter que quiso iniciar sesión en la aplicación para buscar alguna cita, pero descubrió que su cuenta estaba cerrada. “Fui a la vista de citas @bumble (sic) y cerraron mi cuenta”, escribió en la red social del pajarito por aquellos años. “¡Algunos usuarios informaron que no podría ser yo!” . Stone, quien se divorció del editor Phil Bronstein en 2004, bromeó diciendo que la aplicación discriminaba a las actrices famosas. "Hey @bumble, ¿me están excluyendo? No me dejen fuera de la colmena”.

En un segundo tuit compartió la captura de pantalla con el mensaje del cierre de su cuenta: “Estamos comprometidos con mantener Bumble seguro, lo que quiere decir que tenemos que hacer cumplir ciertas reglas cuando nuestros valores son violados. Tu cuenta ha sido bloqueada porque hemos recibido numerosas denuncias que afirman que tu perfil es falso”.

A través de la misma red social, una ejecutiva de Bumble, Clare O’Connor, respondió a Sharon Stone casi tres horas después, explicando que su perfil ya había sido desbloqueado en la plataforma social y que esperaban que este problema no se vuelva a repetir: “¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor”.

Qué es Bumble

La elección de Sharon Stone por Bumble respalda su compromiso feminista. La aplicación fue creada por una de las fundadoras de Tinder, Whitney Wolfe, que decidió emprender por su cuenta y ofrecer una herramienta que le de el poder total a las mujeres.

El funcionamiento es similar al de Tinder, pero una vez que se ha hecho un match, la mujer es la única que puede iniciar una conversación. Si no lo hace, el match se borra en 24 horas. De esta forma, la mujer es la gran protagonista en el servicio.