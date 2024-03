Se le juntó el ganado: la frase que se le escapó a Julieta Poggio sobre unas fotos

Julieta Poggio (22), la influencer que supo conquistar al público con su simpatía en Gran Hermano, no deja de sorprender. En esta ocasión, la joven fue abordada por el notero de LAM, Santiago Sposato, quien le mostró fotos de su verano en Punta del Este junto a dos hombres: Marcos Ginocchio (24), su excompañero en el reality, y Fabricio Maida, un amigo íntimo.

Sin pelos en la lengua, Julieta respondió con humor: "Se me juntó el ganado", haciendo referencia a las imágenes.

En cuanto a su situación sentimental actual, la ex GH se mostró esquiva: "Estoy tranquila, disfrutando de mi soltería. No estoy cerrada al amor, pero por ahora no hay nada concreto", aseguró.

¿Triángulo amoroso o amistad?

Las fotos de Julieta con Marcos y Fabricio despertaron la intriga sobre la naturaleza de sus relaciones. En el caso de Marcos, la joven reconoció que tuvieron un breve romance tras salir del reality, pero que las cosas no funcionaron. "Somos amigos, nos queremos mucho, pero no hay nada más", aclaró.

Con respecto a Fabricio, Julieta lo definió como un amigo de toda la vida. "Lo conozco hace muchos años, es parte de mi grupo de amigos. Somos muy compinches y nos divertimos juntos", explicó.

Sin dudas, Julieta Poggio sabe cómo mantener viva la llama del misterio. Entre galanes y amigos, la ex GH disfruta de su soltería y deja abierta la puerta a nuevas posibilidades.

Santiago Sposato: -¿Quién es Fabri?

Julieta Poggio: -Fabri es un amigo mío. Tenemos un grupo de cuatro y hacemos planes de amigos.

Sposato: -Pero compartieron habitación de hotel…

Poggio: -No, no. Ah, sí, fuimos a bailar y después nos fuimos a un hotel a pasar el día. En la habitación (que subimos a las historias) estuvimos los cuatro.

Sposato: -¿Él fue el que estuvo con vos en las playas de Punta del Este? También está esta foto…

Poggio: -Sí, fuimos a Punta del Este los cuatro. ¿Te pensás que si fuera mi novio estaría abrazada en la playa?

Sposato: -¿Por qué no? Si lo querés...

Poggio: -¡No! Porque estoy soltera. Es mi amigo y no tengo problema en ir abrazada de mi amigo.

Sposato: -En ese mismo viaje estuviste con Marcos en una fiesta.

Poggio: -Sí, también.

Sposato: -También tengo foto, mirá.

Poggio: -Amo a la gente, es tan paparazzi.

Sposato: -Se te juntó el ganado en este viaje, ¿o no?

Poggio: -Se juntó bastante el ganado. Pensándolo, sí.

Sposato: -Además, ellos dos se sacaron una foto juntos en tu cumple.

Poggio: -Y sí, si son mis amigos.

Sposato: -¿No son celosos de que vos hayas estado con los dos?

Poggio: -¿Cómo van a ser celosos si yo estoy soltera? Estoy más soltera que nunca en mi vida. Un día con uno, un día con otro. La verdad, me re divierte.