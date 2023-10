Se estrena la serie documental 'La hija de Dios: Dalma Maradona'

La serie documental La hija de Dios: Dalma Maradona, protagonizada por la primogénita del fallecido capitán de la Selección argentina de fútbol campeón de la Copa del Mundo en 1986, se estrenará el próximo jueves por HBO Max y repasará el vínculo familiar entre ambos a través de testimonios y material de archivo inédito, además de tener entrevistas a personalidades allegadas al exfutbolista.



El documental biográfico de tres episodios explora los principales escenarios de la vida de Diego Maradona a través del relato de su hija Dalma (36) y allegados de su padre, con el que sus admiradores podrán conocer los momentos más trascendentales de su vida y carrera mediante viajes, revelaciones, detalles y anécdotas hasta el momento desconocidas.



El envío tendrá la dirección de Lorena Muñoz (El Potro, lo mejor del amor y Gilda, no me arrepiento de este amor), con guion de la periodista Josefina Licitra y Sebastián Meschengeiser y producción de Axel Kuschevatzky.

En los episodios de 45 minutos, Dalma Maradona entrevistará a Guillermo Coppola, Sergio Goycochea, Carlos Tévez, Lalo Maradona, Jorge Burruchaga, Fernando Signorini y otros personajes cercanos al astro en Nápoles.



La serie explorará los principales escenarios de la vida de Diego Maradona, pasando por su infancia en Villa Fiorito y su carrera en Italia hasta llegar a su legado.

La hija del exfutbolista explicó que el proyecto se trata de "un recorte" de su mirada de la vida de Maradona y su relación con ella, "que puede ser la de cualquier padre con su hija, por lo que no hace falta entender de fútbol ni ser un apasionado para ver el documental y entender de qué se trata".





"Lo trabajaron conmigo el guion, por eso me ofrecieron ser productora para también tener esa voz de poder decidir, a diferencia de cuando me convocan como actriz, que vienen con un guion, y me parecía que en este proyecto tuvimos más ese diálogo de decidir qué queremos contar y de qué manera, y ahí entra Lorena Muñoz como directora y su visión y sus ganas de poder contar las cosas de la manera que las contó", agregó.

En cuanto a la relación con la mencionada obra teatral, indicó: "Es participar desde el disparador que era una obra que escribió una amiga para mí y después ver adónde nos llevaba el viaje, y 'aggiornarnos' a lo que pasaba y contar esa historia en este documental".