Salud de Dalila: el descargo de la cantante luego de quedar internada

Dalila (52) se sometió a una cirugía de emergencia y, aunque no detalló la naturaleza exacta de la situación, mencionó que está enfrentando una crisis de estrés.

Además, la artista expresó su descontento ante los rumores difundidos durante el fin de semana relacionados con su estado de salud.

La salud de Dalila: qué le ocurrió

"Hola a todos, me operaron de urgencia y tengo crisis de estrés. Y anoche mi familia me llamaban preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana. A los que hablan porque tienen boca, ocúpense de sus vidas. Y gracias a los que entienden que somos humanos", posteó Dalila en su cuenta de Instagram.

Previamente, durante el fin de semana, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio mostraron en El Run Run del Espectáculo (Crónica) unos videos de "La diosa del verbo amar" aparentemente en estado de ebriedad durante un show. "En un show privado no cumplió las expectativas. Doble escándalo, cantó en un casamiento y no asistió a otro evento. Acude a un casamiento en Tucumán, estaba contratada para cantar. No pudo cumplir con todos los músicos en el escenario", detalló Pecoraro.

"En el video se vislumbra que estaría tomando una bebida con alcohol, sentada y sin capacidad de poder entonar correctamente. Que toma alcohol está a la vista porque tiene un vaso en la mano", agregó, y Piaggio sumó: "No sabemos qué está pasando con Dalila, no se la ve en óptimas condiciones".

Pese a esta información, Pablo Verxelitaki, uno de los hombres que se casó, salió a desmentirlo: "No estaba borracha, solo tomó una copa. Dalila es una extraordinaria mujer. Tomamos una champaña juntos. Vino como amiga. Estaba cantando una balada con mucha pasión, siempre actúa así".

El cierre de la actuación de la artista estuvo dirigido hacia las críticas que recibió después de la difusión de un video en el que se la mostraba desorientada en una celebración privada.

Es importante destacar que no es la primera vez que la artista fue vista en esas circunstancias durante una presentación. En abril del 2022, Dalila causó preocupación debido a un video que se hizo viral en un club nocturno, y posteriormente emitió un comunicado para aclarar lo sucedido.