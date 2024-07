Premios Emmy 2024: todos los nominados a lo mejor en streaming y TV

Los Premios Emmy celebran la excelencia en la televisión y, en un evento online reciente presentado por Tony Hale (Intensamente) y Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary), se anunciaron las nominaciones para la 76ª edición, programada para el próximo 15 de septiembre.

Este anuncio llega solo seis meses después de la ceremonia de 2023, que fue retrasada debido a la huelga de guionistas y actores. Como consecuencia, todas las inscripciones deben haberse realizado entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, lo que garantiza que se reconozcan las producciones más destacadas en un periodo tan desafiante para la industria.

Este año, la lista de nominados para los Premios Emmy 2024 refleja una mezcla intrigante de narrativas establecidas y nuevas voces, donde cada categoría destaca por su intensa competencia y el alto calibre de los contendientes.

Desde actores consagrados hasta nuevos talentos, los Premios Emmy 2024 prometen ser un escaparate de lo mejor que la televisión tiene para ofrecer.

Shogun, ambientada en el Japón feudal del siglo XVII y basada en la novela homónima de James Clavell, ha sorprendido al mundo televisivo al acumular 25 nominaciones, compitiendo en la prestigiosa categoría de 'Mejor Serie de Drama' junto a otras destacadas producciones, como The Crown, The Morning Show y Slow Horses. Por otro lado, The Bear, que retrata con intensidad y humor la vida dentro de un restaurante de Chicago, no se queda atrás con 23 nominaciones, dominando la categoría de 'Mejor Serie de Comedia'.

Además, el interés se extiende más allá de las categorías convencionales con series como Bebé Reno y RIPLEY, que han ganado nominaciones en la categoría de 'Mejor Serie Limitada', 'Antología' o 'Película para la TV'. Estas series, junto con otras como Fargo y True Detective: Tierra Nocturna, demuestran la versatilidad y la riqueza del contenido televisivo actual, ofreciendo desde thrillers psicológicos hasta dramas históricos profundos.

La diversidad de temas y enfoques en esta edición de los premios subraya la evolución continua de la televisión como medio para contar historias complejas y envolventes, prometiendo una ceremonia llena de momentos memorables y reconocimientos bien merecidos.

Lista completa de los nominados para los Premios Emmy 2024

Mejor Serie de Drama

The Crown

Fallout

The Gilded Age

The Morning Show

Mr & Mrs. Smith

Shōgun

Slow Horses

3 Body Problem

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Curb Your Enthusiasm

Hacks

Only Murders in the Building

Palm Royale

Reservation Dogs

What We Do in the Shadows

Mejor Serie Limitada, Antología o Película para la TV

Baby Reindeer

Fargo

Lessons in Chemistry

Ripley

True Detective: Night Country

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Matt Berry - What We Do in the Shadows

Larry David - Curb Your Enthusiasm

Steve Martin - Only Murders in the Building

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

D'Pharaoh Woon-A-Tai - Palm Royale

jeremy allen white

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Maya Rudolph - The Shrink Next Door

Jean Smart - Hacks

Kristen Wiig - The Shrink Next Door

Mejor Actor en una Serie de Drama

Idris Elba - The Crown

Donald Glover - Mr & Mrs. Smith

Walton Goggins - The Gilded Age

Gary Oldman - Slow Horses

Hiroyuki Sanada - Shōgun

Dominic West - The Crown

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Carrie Coon - The Gilded Age

Maya Erskine - Slow Horses

Anna Sawai - Shōgun

Imelda Staunton - The Crown

Reese Witherspoon - The Morning Show

Mejor Actor en una Serie Limitada o Antología

Matt Bomer - The Sinner: Jamie

Richard Gadd - Against the Law

Jon Hamm - The Offer

Tom Hollander - The Missing

Andrew Scott - Ripley

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Antología

Jodie Foster - The Thing About Pam

Brie Larson - Lessons in Chemistry

Juno Temple - The Offer

Sofía Vergara - Gringa

Naomi Watts - The Watcher

Mejor Programa Animado

Blue Eye Samurai

Bob's Burgers

Scavengers Reign

The Simpsons

X-Men '97

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 15 de septiembre, prometiendo una noche de reconocimientos a lo mejor del talento, creatividad y excelencia en la televisión.