Nuevo tráiler de 'Megalopolis' incluye críticas negativas a películas de Coppola

El nuevo tráiler de Megalopolis ha sorprendido a muchos por su audaz estrategia de marketing: incluir críticas negativas de las películas anteriores de Francis Ford Coppola (85). Frases como "No sabe lo que quiere ser" y "Disminuido por su artisticidad" fueron algunas de las críticas que recibió El Padrino en 1972, antes de ser aclamada como una obra maestra del cine.

Este enfoque ha generado un debate entre los cinéfilos, dejando a la audiencia preguntándose: ¿Es una genialidad o un tropiezo?

¿Por qué pusieron críticas negativas a películas de Coppola?

La inclusión de críticas negativas en el tráiler de Megalopolis es, sin duda, una maniobra audaz. Parece ser un acto de desafío de Coppola, quien, a sus 85 años, no teme enfrentarse nuevamente al escepticismo de la crítica. Durante décadas, sus películas han sido inicialmente incomprendidas o criticadas, solo para ser elevadas más tarde a la categoría de clásicos del cine.

Apocalipsis Now y Drácula, de Bram Stoker también fueron mencionadas en este tráiler, como ejemplos de obras que superaron la incomprensión inicial para convertirse en hitos cinematográficos. Al destacar estas críticas, Coppola parece estar haciendo una declaración: Megalopolis puede estar destinada a seguir el mismo camino.

Además, esta táctica puede ser vista como una forma de preparar al público para una película que, como muchas de sus anteriores, podría desafiar las convenciones y expectativas tradicionales. Coppola, conocido por su espíritu innovador, parece estar sugiriendo que las críticas no deben ser el veredicto final sobre una obra, sino un punto de partida para su reevaluación.

Megalopolis es un proyecto de larga data que ha sido la obsesión de Coppola durante décadas. Con un presupuesto estimado de 120 millones de dólares, la mayor parte del cual fue financiado por el propio director, esta película es su última gran apuesta en el mundo del cine.

El elenco es impresionante, con actores de renombre como Adam Driver (40), Nathalie Emmanuel (35), Giancarlo Esposito (66), Shia LaBeouf (38), Kathryn Hunter (67), Dustin Hoffman (87) y Aubrey Plaza (40), todos desempeñando papeles clave.

El proyecto ha sido descrito como una obra épica de ciencia ficción y drama, ambientada en una versión imaginada de los Estados Unidos modernos. Coppola ha dedicado gran parte de su carrera a proyectos ambiciosos y, con Megalopolis, parece estar dispuesto a cerrar su carrera cinematográfica con una obra que refleje su visión y pasión.

¿Lionsgate retiró el tráiler luego de la polémica por las críticas?

Lionsgate retiró del mercado su último tráiler de la película épica Megalopolis de Francis Ford Coppola, que incluía una letanía de citas inventadas de críticos de cine famosos.

"Lionsgate retira de inmediato el tráiler de 'Megalopolis'", dijo un portavoz de Lionsgate en una declaración proporcionada a Variety. "Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los críticos involucrados y a Francis Ford Coppola y American Zoetrope por este error inexcusable en nuestro proceso de investigación. Nos equivocamos. Lo sentimos".

El tráiler, lanzado el miércoles por la mañana, tenía como objetivo posicionar la última película de Coppola como una obra de arte que resistiría la prueba del tiempo, al igual que sus obras maestras anteriores El Padrino y Apocalipsis Now.

El video incluía varias citas de críticos que criticaban el trabajo anterior de Coppola, pero ninguna de las frases, atribuidas a artistas como Roger Ebert y Pauline Kael, se pudo encontrar en ninguna de sus reseñas.

Las frases que hacen referencia a críticas pasadas sobre las obras maestras de Coppola:

The Village Voice sobre El Padrino: "Una película descuidada y autoindulgente".

National Review sobre Apocalypse Now: "Un fracaso espectacular".

Entertainment Weekly acerca de Drácula, de Bram Stoker: "Un hermoso desastre".

Owen Gleiberman, de Variety, fue citado incorrectamente al calificar la película de 1992 Drácula, de Bram Stoker" de "un hermoso desastre y destacar su "absurdo" cuando revisó la película para Entertainment Weekly, donde trabajaba en el momento de su estreno.

"Aunque seas una de esas personas a las que no les gustan los críticos, no merecemos que nos pongan palabras en la boca. Por otra parte, el escándalo trivial de todo esto es que todo el tráiler de Megalopolis está construido sobre una narrativa falsa", dijo Gleiberman sobre las citas falsificadas del tráiler. "A los críticos les encantó El Padrino. Y aunque Apocalipsis Now fue divisiva, recibió mucho apoyo crítico crucial. En cuanto a que yo llame a Drácula, de Bram Stoker "un hermoso desastre", ¡ojalá lo hubiera dicho! Con respecto a esa película, ahora suena amable".

Megalópolis.

No está claro de dónde provienen la mayoría de las citas que aparecen en el tráiler, con la excepción del comentario de Roger Ebert, "un triunfo del estilo sobre la sustancia", que en realidad fue sacado de su reseña de Batman de 1989, y no sobre Drácula, como se indica en el tráiler.

El escándalo del tráiler es el último de una serie de escándalos que afectan a la producción de 120 millones de dólares, que Coppola financió completamente con sus propios medios. El mes pasado, Variety obtuvo en exclusiva un vídeo en el que Coppola intenta besar a jóvenes extras femeninas en el plató del proyecto, mientras otros miembros del equipo detallaban su comportamiento poco profesional durante la producción.