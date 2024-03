“No sabía qué hacer”: Marina Calabró sufrió un violento intento de robo

En la madrugada de domingo, la periodista y presentadora de televisión, Marina Calabró (50) sufrió un violento intento mientras manejaba por la Ciudad de Buenos Aires. Tras lo ocurrido, ella dio detalles del estremecedor evento y manifestó: “No sabía qué hacer”.

El conductor de LAM, Ángel de Brito (47) fue quien contó el trágico momento que sufrió la periodista. Fue a través de su cuenta de X (Twitter), donde el periodista relató el suceso y compartió el testimonio de la damnificada.

Según Calabró, el hecho ocurrió el domingo a la madrugada en el barrio porteño de Palermo. “Pasadas las 12:30, paro en el semáforo de Godoy Cruz y Libertador”, manifestó.

Además, agregó: “Se me tiran encima del auto tres tipos. Uno me trata de abrir la puerta (de mi lado). Otro golpea el vidrio del acompañante con el codo. Y otro se me para adelante”.

Producto del evento espantoso y en medio de un total desconcierto, Calabró reveló cómo se escapó. "Atiné a tocar bocina y el auto que estaba parado atrás mío se me pone al lado. El que tenía enfrente se corrió un poco, y aproveché para salir”, cerró.