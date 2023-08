Moria cumple años: los hechos y frases más icónicas de la diva

El nombre de Ana María Casanova resuena con fuerza en la historia del entretenimiento argentino. Conocida como Moria Casán, esta polifacética artista nació en la Ciudad de Buenos Aires un 16 de agosto de 1946, y este miércoles celebra su cumpleaños número 77. Su trayectoria en el mundo del espectáculo es tan diversa como impresionante, abarcando desde la actuación hasta la conducción, pasando por la moda y la empresarial.

En la década del '60, la mujer nacida en el barrio porteño de Belgrano se había dedicado a estudiar abogacía en la UCA. Sin embargo, en 1969, y de manera inesperada, le propusieron debutar como vedette en la obra Cuando la abuelita no era hippie. Dicho trabajo significó un gran trampolín como para poder tener nuevas propuestas en el área. De hecho, llegó a tener como compañeros a grandes artistas como Susana Giménez (79), Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Tato Bores, entre otros, y a formar parte de tapas de revista.

La versatilidad de Moria Casán se ha manifestado en múltiples facetas a lo largo de su carrera. Comenzó como actriz en cine y televisión, pero su presencia magnética y su carácter deslumbrante la llevaron también a incursionar en el modelaje y al vedetismo. Más allá de los escenarios, se convirtió en una figura empresarial y representante artística, demostrando su habilidad para sobresalir en diversas áreas del mundo del entretenimiento.

La huella de Moria Casán en el teatro argentino es innegable. Con participación en numerosas obras teatrales en la icónica calle Corrientes, así como temporadas exitosas en lugares como Mar del Plata y Villa Carlos Paz, Moria ha dejado su marca en los escenarios. Su versatilidad no conoce límites, ya que también ha incursionado en la conducción de programas de televisión, de talk show y ha sido panelista en los concursos de Marcelo Tinelli (63).

Entre las obras en las que ha dejado su impronta, destaca La dama y los vagabundos, donde compartió escenario con Nito Artaza. También se puede mencionar Cantando bajo la deuda, El Fondo puede esperar, Los locos mandan y Bailando por un voto. Un hito en su carrera fue su protagonismo en la obra "Brujas", en la que compartió escenario con otras cuatro actrices y que permaneció en cartel durante siete años consecutivos en los años noventa.

Moria Casán no solo es conocida por su talento en el escenario, sino también por su personalidad audaz y su forma franca de expresarse. Su apodo La Lengua Karateca no es en vano, ya que ha protagonizado disputas y desencuentros con varias personalidades del espectáculo argentino. Sus respuestas contundentes y su habilidad para decir lo que piensa han generado respeto y temor en igual medida entre sus colegas.

5 momentos icónicos en la vida de Moria Casán

1 - El debut como vedette

A los 22 años debutó como vedette y desde ese momento se instaló para siempre en el universo de estrellas argentinas. Los años 80 fueron los de su explosión en el cine y el teatro de revista. Y en los 90 armó un escándalo enorme cuando hizo su programa A la cama con Moria, en el que invitaba a grandes figuras públicas y las recibía en la cama.

2 - Su vida de casada y maternidad

Moria se casó tres veces. La primera, en 1972, con Carlos Sexton. Luego, con el actor Mario Castiglione, padre de su hija. Y su tercer matrimonio fue con Luis Vadalá, de quien se separó con un escándalo mediático.

Es madre de Sofía Gala (36), quien ha seguido los pasos de su madre en la actuación. La carrera de Sofía ha estado marcada por su propia identidad y talento, pero es innegable que su relación con Moria ha influido en su camino. Ambas han demostrado ser mujeres fuertes y creativas en el mundo del espectáculo, y su vínculo es un testimonio de la pasión compartida por la actuación.

3 - Candidata del menemismo

En el 2005 fue candidata a diputada nacional por el Partido Federal de Centro, luego de apoyar al expresidente Carlos Menem, aunque no obtuvo los votos necesarios para entrar al Congreso.

4 - La lengua karateca

En los años 2000, Moria se convirtió en jurado en las distintas versiones del programa de Marcelo Tinelli. Y fue un escándalo atrás del otro. Gritos, peleas, discusiones y más gritos, más peleas, más discusiones. Muchos de los grandes escándalos de Moria Casán derivaron en grandes frases. Ella llama a esta capacidad tener “lengua karateca”. Acá algunas de sus mejores frases:

"Si querés llorar, llorá".

"El decorado se calla".

"Por más que me caiga en una cloaca, me levanto y huelo a rosas, mi amor".

"Comen mortadela y eructan caviar".

"Se cuelgan de mis tetas".

"Si yo me quiero comer un sándwich de chorizo en la costanera con los camioneros, lo como. Si tengo ganas de ir al Once, voy. No vivo encapsulada en mi supuesto divismo. Si yo trabajé para ser conocida, me parece una estupidez trabajar para ser anónima".

5 - La cárcel en Paraguay

En el 2012, durante una gira por Paraguay, Moria Casán fue acusada del robo de unas joyas. La expulsaron del país. Tres años después, cuando volvió a Paraguay para resolver su situación judicial, fue arrestada por la Interpol.

“Yo pongo mi energía en Sergio Massa, creo en él por todo el trabajo que está haciendo”

En el Hipódromo de Palermo se realizó un evento para armar la foto del Bailando 2023, en la previa a su inicio. Marcelo Tinelli está de vuelta con su ya clásico certamen, que esta vez se emitirá por la pantalla de América, y reunió a los competidores y el jurado, además de prensa e invitados. Entre tantos, resaltó Moria Casán, quien nuevamente se sentará en el estrado de quienes calificarán las performances de las distintas parejas.

“Veo buena energía, una dinámica nueva. Estoy convencida de que estamos en una nueva era. Igual, hay que estar en la pista, hay que conocer a la gente. Siempre un reality, los bailes, todo, es bravo un show de estas características. Porque están los bailarines profesionales, los que ensayan todos los días, los que no son profesionales, los que vienen por primera vez...”, definió la diva en diálogo con Ángel de Brito. Enfundada en un plumaje rosado y fiel a su legendaria “lengua karateka”, Moria anticipó cuál será su temperamento en la competencia: “Yo nunca soy tranqui, no te olvides de que yo soy un gran puto. Soy vehemente, soy impetuosa y sé de lo que hablo. Estudié muchos años danza y sé cuando falla una piernita. Pero valoro la actitud muchas veces, porque no todos son bailarines profesionales”.

La diva anticipó cómo lo celebrará su cumpleaños. “Lo festejo en el teatro. Y después me voy a cenar con Sofía Gala, a la casa de ella, y con mis nietos. En general me gusta irme cuando es mi cumpleaños. Pero me agarra en una época de mucho trabajo, ya viajé mucho. (Fernando) Galmarini también va a la casa de Sofía”, contó. “¿Van todos los Massa?”, quiso saber De Brito. “Nooo, a ellos los veo muy de vez en cuando porque están muy ocupados”, dijo Casán. A partir de esto, el periodista le preguntó cómo vio el resultado de las elecciones PASO celebradas el pasado domingo, en las que Javier Milei fue el candidato presidencial más votado.

“El resultado no me asombró porque era algo previsible de que iba a haber algo diferente. Y no me fijo en Milei, yo me fijo en el actual ministro. No es porque no me atraiga Milei, yo no me fijo en el adversario. Yo no pongo mi energía ahí. Si pongo mi energía es en Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía. Creo en él por todo el trabajo que está haciendo, más allá de todo. Porque dio tres vueltas al mundo para conseguir guita, después de la pandemia, Covid, sequía... más cosas no pudieron pasar. Entonces, hay que hacer un gran trabajo”, opinó la diva.