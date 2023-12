Molesta: Pampita 'le marcó la cancha' a un camarógrafo en un momento clave

Pampita (45) fue la protagonista de un escandaloso suceso durante la entrega de los Martín Fierro de la Moda 2023. Todo sucedió cuando de Benjamín Vicuña (45), subió al escenario para dar un breve discurso.

Lo que ocurrió fue que cuando el actor chileno subió al escenario, uno de los camarógrafos del salón, la enfocó a ella al momento en el que su ex subía al escenario y la acción, perturbó bastante a la modelo.

En diálogo con Santiago Sposato para LAM (América TV) aclaró la situación y manifestó: "Me parece que cuando uno tiene su momento y está dando su discurso, tiene que haber cierta cuota de respeto, que la atención esté puesta donde tiene que estar".

"Entonces no quería que se juegue con cosas que me parecían incorrectas. Yo quería disfrutar de mi momento, y cuando le toca el momento a otra persona tiene que ser así de respetado también", sentenció Pampita.

"Uno tiene que marcar sus límites y le pedí al camarógrafo que no me enfoque porque el momento era de otra persona, no mío", concluyó.

"Dale, ¿otra vez? ¿Otra vez me enfocan a mí?", largó Pampita, quejándose del hecho de que la cámara la tome a ella, cuando en realidad, la figura era su ex en ese momento, y que estaba subiendo al escenario para recibir el Martín Fierro en la categoría Actor con Mejor Estilo.

Por otro lado, el actor trasandino, cuando ganó el Martín Fierro a Mejor actor protagonista de ficción, lanzó una confusa frase que todos relacionaron a Pampita.

"Esto se lo voy a dedicar… No, dos veces no...", expresó entre risas Benjamín Vicuña. "Se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos que están en sus casas, que los amo con toda mi alma. Muchísimas gracias", concluyó.