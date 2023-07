Mick Jagger: el eterno y definitivo rock star cumple 80 años

El líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, celebra hoy su octogésimo cumpleaños con una trayectoria musical que abarca seis décadas y que lo ha convertido en uno de los iconos del rock más influyentes y reconocidos del mundo.

Un talento precoz

Mick Jagger nació el 26 de julio de 1943 en Dartford, Inglaterra, en el seno de una familia de clase media. Desde pequeño mostró interés por la música, especialmente por el blues y el rhythm and blues, y aprendió a tocar la armónica y la guitarra. A los 15 años se reencontró con su amigo de la infancia Keith Richards, con quien compartía gustos musicales, y juntos formaron un grupo llamado Little Boy Blue and the Blue Boys. Más tarde se unieron a Brian Jones, Ian Stewart, Charlie Watts y Bill Wyman (luego se sumaría Ronnie Wood) para crear los Rolling Stones, una de las bandas más exitosas y longevas de la historia del rock.

Una carrera llena de éxitos

Los Rolling Stones debutaron en 1962 en el Marquee Club de Londres y pronto se hicieron famosos por su actitud rebelde y provocadora, que contrastaba con la imagen más pulcra de los Beatles. Sus primeros discos fueron principalmente versiones de temas de blues y soul, pero pronto empezaron a componer sus propias canciones, con la colaboración de Jagger y Richards como principales letristas. Algunos de sus temas más conocidos son (I Can't Get No) Satisfaction, Sympathy for the Devil, Gimme Shelter, Brown Sugar, Angie o Start Me Up. A lo largo de su carrera, los Stones han vendido más de 200 millones de discos y han recibido numerosos premios y reconocimientos, como el Grammy o el Rock and Roll Hall of Fame.

Un estilo inconfundible

Mick Jagger no solo es el vocalista y el compositor de los Rolling Stones, sino también el alma y el rostro del grupo. Su voz rasgada y su forma de moverse en el escenario son parte de su sello personal, que lo han convertido en un referente del rock y de la cultura popular. Su imagen ha sido retratada por artistas como Andy Warhol, David Bailey o Martin Scorsese, y su estilo ha inspirado a diseñadores como Alexander McQueen o John Varvatos. Además, Jagger ha participado en varias películas como actor o productor, como Performance, Ned Kelly o Enigma.

Una vida intensa

La vida personal de Jagger ha estado marcada por sus numerosas relaciones sentimentales, algunas de ellas muy mediáticas, como las que mantuvo con Marianne Faithfull, Bianca Jagger, Jerry Hall o Carla Bruni. El cantante tiene ocho hijos con cinco mujeres distintas, cinco nietos y un bisnieto. También ha tenido que afrontar momentos difíciles, como la muerte de su novia L'Wren Scott en 2014 o la pandemia del Covid-19, que lo obligó a cancelar su gira mundial con los Rolling Stones en el 2020. Sin embargo, Jagger ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y una pasión inagotable por la música, que lo ha llevado a seguir componiendo, grabando y actuando a pesar de su avanzada edad.

Un legado imborrable

El rock star definitivo cumple hoy 80 años con una trayectoria musical impresionante y un legado que trasciende generaciones. Su influencia se puede apreciar en numerosos artistas que lo han admirado y homenajeado, como David Bowie, Prince, Madonna o Lady Gaga. Su contribución al rock y a la cultura es incalculable y su espíritu joven e inconformista sigue vigente. Mick Jagger es, sin duda, el eterno rockero.

Jagger festejará sus 80 años en un exclusivo jardín histórico con 300 invitados

Según trascendió en la prensa británica, el cantante de los Rolling Stones celebró con una gran fiesta en la que participaron más de 300 invitados.

Un artista conocido por su actitud sobre el escenario, bailando y saltando, prevé celebrarlo con un evento al suroeste de Londres, según la prensa británica. Ícono de la rebelión, símbolo sexual, descarado y provocador, Jagger es conocido por sus excesos y sus amoríos en el pasado.

El lugar elegido es el Chelsea Physic Garden, un jardín histórico situado cerca de la orilla del Támesis. Se fundó en el siglo XVII por la Sociedad de Boticarios de Londres y en un principio, el propósito de este lugar fue el de cultivar plantas medicinales. Luego, con el paso de los años, se convirtió en un jardín botánico.

Actualmente, este prestigioso lugar de Londres es una entidad sin ánimo de lucro, donde se permite la visita libre. También se puede contratar para eventos como es el caso de Jagger.

“Será un evento muy elegante”, destacó una fuente al diario The Sun. “Todos los compañeros de Mick, Ronnie Wood y Keith Richards, están invitados, junto con otros colegas famosos de Mick”. El importante medio británico informó que es probable que Bill Wyman, exbajista de los Rolling, sea invitado. Recordemos que el músico regresó a la banda para su próximo álbum dedicado al baterista Charlie Watts.