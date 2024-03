Cacho Garay sigue en prisión y empeora su estado de salud

Desde abril del año pasado, Cacho Garay se encuentra preso en un penal de Mendoza y su salud se habría deteriorado en los últimos meses. Según lo que trascendió, bajó más de 20 kilos desde que lo detuvieron por la denuncia de abusos que le realizó su expareja.

El periodista Juan Etchegoyen brindó detalles de la situación que atraviesa el humorista. “Me han contado desde adentro del penal los días difíciles que viene teniendo”, arrancó diciendo el comunicador al aire de Mitre Live.

Y agregó: “Me decían que el humorista ingresó a la penitenciaría con 102 kilos y ahora está pesando unos 80, en el proceso ha perdido más de 20 kilos”.

Además, Etchegoyen enumeró otros problemas que estarían afligiendo a Garay: “El 85% de la visión del ojo derecho está afectada. Su próstata está deteriorada y sigue avanzando. Es insulinodependiente, como consecuencia, tiene los picos de baja y alta azúcar en sangre, ocasionando esto un desequilibrio al caminar”.

“Me contaban también que padece un estado depresivo como consecuencia de todas las cosas injuriantes, según dice él, que han ofendido su honor y reputación de tantos años. Actualmente se encuentra encerrado en su celda, casi que no habla con nadie y llora todo el tiempo”, añadió.

Por último, el periodista dio a conocer que el servicio penitenciario no tiene el personal ni los recursos necesarios para atender al humorista y eso agrava su cuadro día a día. “El penal no se encuentra a la vanguardia para acudir este tipo de consecuencias, lo que provoca un enorme malestar en Garay”, concluyó.

En junio de 2023, Verónica Macías se sentó en el estudio de Intrusos (América) y relató el calvario que vivió con Cacho Garay. “Él abusó sexualmente de mí muy salvajemente, me filmó y comencé a vivir un infierno durante 13 años”, expresó entre lágrimas sobre la convivencia en la que también habría padecido privación de la libertad y amenazas de muerte.

La mujer aprovechó su paso por el ciclo conducido por Flor de la Ve para relatar su historia. “Yo contaba que él me engañó diciendo que yo iba a ir a cantar a Salta, pero cuando llegué al hotel conté que todos tenían llave menos yo, y tuve que aguantar mucho tiempo”, comenzó diciendo.

Y aseguró: “Él abusó sexualmente de mí muy salvajemente, me filmó y comencé a vivir un infierno durante 13 años. (...) Fue un horror. Eso pasó en el 2010 cuando tenía 20 años. Lo puedo contar ahora porque está en el expediente”.

Pablo Layus señaló que todo ese material está en la Justicia y que hubo gente del juzgado que se levantó porque no podía verlo. “Me comentó gente de Mendoza que el video es muy fuerte”, señaló el periodista.

Verónica retomó su relato y aseguró: “Desde ese día, yo quedé como una esclava para él”. “Ese verano del 2011 me dejaba encerrada en un departamento, seguía abusando de mí e invitándome a fiestas. Hasta que el 20 de octubre del 2011 me dijo ‘quiero que te traigas una valija con ropa’ y desde ese día tuve que convivir con él. No me pude ir más”.

Luego señaló que él le hizo poner “unos senos enormes”. “A mí me gustaba mucho el cuerpo que tenía y todas mis amigas me decían ‘vos no sos eso. ¿Por qué salís con un viejo? ‘¿Qué te pasó?’ ‘Hay otras formas de llegar’”, recordó con la voz quebrada.