Vuelve el Mendotaku, el evento que reúne a fanáticos y fanáticas del anime, manga, cosplay, k-pop y cultura asiática más grande de Cuyo. La Nave Cultural se llenará de cosplays, artistas y amantes de la cultura friki el próximo 2 y 3 de diciembre.

Invitados confirmados

Cosplay

Desde Italia nos visita el cosplayer profesional e influencer Taryn. Intérprete, diseñador de trajes y modelo promocional que ha colaborado oficialmente con las marcas más importantes de la industria como Crunchyroll, Bandai Namco o HoYoverse. Taryn estará presente los dos días del evento.

Magui Sunshine es una destacada cosplayer, streamer y host de Argentina. Actualmente, es la presentadora para Riot Games de la liga más grande de League of Legends en Latinoamérica, la LLA en México. Ha hecho colaboraciones para Riot Games, Blizzard, Garena Free Fire y otras marcas de videojuegos. La encontrarás los dos días del evento.

Desde Buenos Aires llega Emina, reconocida propmaker y cosplayer especializada en armaduras. Ganadora de diversos concursos nacionales e internacionales, estará presente ambos días luciendo sus mejores cosplays.

Doblaje

Desde México llega Isabel Martiñón, reconocida actriz de teatro, televisión, doblaje y comediante mexicana con más de 30 años de trayectoria. Algunas de sus voces más conocidas son la de Naruto Uzumaki (Naruto), Gumball Watterson (El increíble mundo de Gumball), Marceline Abadeer (Hora de aventura), Ben Tennyson (Ben 10), Otto Rocket (Rocket Power) y Shun de Andrómeda (en los nuevos Caballeros del Zodíaco). Se presentará el domingo 3 de diciembre.

Adrian Wowczuk es locutor, director, productor, periodista y actor de doblaje. Conocido por darle vida a Joel Miller en el videojuego y serie The Last of Us, también es la voz de Daryl Dixon (The Walking Dead), Luis (Operación rescate) y la voz actual de Tony Stark / Iron Man en los proyectos animados de Marvel. Estará presente el domingo 3.

Mariela Centurión es cantante y actriz de doblaje. Especialmente conocida por darle vida con su voz a Ellie Williams en el videojuego y serie The Last of Us; entre otros personajes. Presente el domingo 3.

Cultura coreana

Jini presentadora y directora de JiniChannel, estará presente respondiendo preguntas del público el sábado 2 de diciembre y además será jurado del concurso Cover KPop 2023.

Jini es la primera coreana en ser locutora y presentadora de noticias en español en LATAM. También es corresponsal de KBS TV (en coreano), MBC Radio (en coreano) y Arirang Radio (en inglés), principales medios de Corea del Sur.

JiniChannel es un canal online sobre Kbeauty, idioma, comida, Kpop, Kdramas y mucho más sobre cultura coreana.

TV Retro

Gaby Roife, la conductora del icónico programa A Jugar con Hugo (Magic Kids), estará presentando un show interactivo para toda la familia donde podrás vivir nuevas aventuras con Hugo y divertirte.

Animación

Alejandro Szykula, creador de Alejo y Valentina, estará presente el sábado 2 de diciembre respondiendo las preguntas de los fans.

Alejo y Valentina es una serie de animación web y de televisión para adultos de Argentina. Emitida originalmente a través de LoCoArts y luego en la cadena MTV con su sexta temporada anunciada para 2024.

Canto

Desde Perú llega por primera vez a Mendoza Berioska Anisinger. Cantante de gran trayectoria y amante de la música japonesa. Ganadora de diversos concursos desde 2013 y con un gran repertorio de animé disponible en Amazon, Google Play, Deezer, Spotify, iTunes y otras plataformas. Estará presente los dos días del evento.

Ilustración

Sabrina Gil es ilustradora independiente de Buenos Aires y estará en el Callejón del Artista.

Enfocada en el género geek, manga y animé, es reconocida en el diseño de logos y arte gráfico para distintas marcas. Presente los dos días del evento.

Música

Animesia Concert trae fusiones de JRock con formato sinfónico de orquesta para un show musical de anime increíble. Naruto y One Piece serán los ejes de sus presentaciones durante los dos días del evento.

Desde San Rafael llega Dandelion con los mejores opening y ending de anime en clave metalera y hard rock. Se presentarán el domingo 3 de diciembre. Además, contaremos con la presencia de la banda mendocina OST que deleitará al público también el día domingo.

Concursos

Todos los concursos cuentan con premios en efectivo.

Cosplay - Los concursos de cosplay son un clásico infaltable de las ediciones de Mendotaku. Esta edición contará con 3 categorías de Cosplay Individual (Pasarela, performance y videojuegos), Kids y Grupal.

Hay más de $1.000.000 en premios repartidos en las diferentes categorías y regalos de distintas marcas. Ya están disponibles las bases y condiciones en www.mendotaku.com.ar

K-pop - Con más de 500.000 pesos en efectivo para los grupos ganadores, órdenes de compra, regalos y trofeos.

23 grupos finalistas disputarán el primer lugar del concurso Dance Cover Kpop el sábado 2 de diciembre frente a reconocidos jueces del ambiente.

Video AMV - Concurso de AMV, donde los participantes demuestran sus habilidades de edición de video, compilando animes y musicalizando.

Adelanto

Todavía faltan más anuncios de charlas, bloques, actividades lúdicas, talleres, soft combat, artes marciales, bandas invitadas, callejón de los artistas, zona gamer y más, por lo que te invitamos a seguir las redes de Mendotaku en Facebook e Instagram @mendotakueventos para estar al tanto de las novedades.

Colaboración solidaria

Como en todas las ediciones, el evento estará colaborando con los refugios de animales Bolton y sus hermanos (sábado) y el Refugio de Diego (domingo) con tu entrada deberás traer un elemento de la lista para los refugios la cual se puede visualizar en la página web de Mendotaku.

Las entradas están a la venta online por EntradaWeb, encuentra toda la información en www.mendotaku.com.ar o en el Instagram @mendotakueventos.

Además, con la compra de la entrada te llevás 2x1 para Cinemacenter, válido en toda la Argentina (excepto Alta Gracia), hasta el 28-02-2024.

Esta edición cuenta con el apoyo de la Ciudad de Mendoza, y como sponsor a Cinemacenter, Speed, Senpai tv, Nexoplay, Voces del Under, Voltaje Comics, Loalva Store, Locura Magic, Planeta Comics, Amazing 3D, Cinemashop, Red Ribbon, Kimochi Cosplays, Valhalla 3D y La torre de Karin.

Mendotaku es organizado y producido por el grupo Akai Chou.

Contacto de prensa

[email protected]