Martín Ku sorprendió a todos al sacar de placa a un participante inesperado

Horas decisivas se viven en el interior de la casa de Gran Hermano luego de la última gala de nominación. Si bien son ocho los jugadores que se encuentran en la placa, la atención actual está puesta en Furia y Manzana, que protagonizaron peleas en las últimas horas. Entre insultos y objetos arrojados a la cara, los cruces tuvieron de todo y los dejaron en una situación tensa en la casa, luego de la eliminación del domingo.

Es por esto que Gran Hermano les pidió a los jugadores que charlaran cara a cara en el confesionario, donde se dirían las cosas sin filtro y podrían, si el diálogo prosperaba, limar asperezas. "Quiero saber por qué carajos hiciste eso en un momento antes de la eliminación, con todo lo que veníamos hablando", comenzó Furia. Y desde ahí, se desarrolló una charla más que jugosa.

Eso fue apenas el comienzo de una confrontación mutua que duró unos diez minutos, hasta que Santiago del Moro entró para interrumpirlos. Eso no hizo más que enfurecer más a Juliana, a lo que Manzana reaccionó. "Hemos hablado, pero no termina aquí. No nos estamos entendiendo. Y ella tampoco lo quiere entender. Y no me cree nada", dijo el cantante, que cuenta con más de 900.000 seguidores en Instagram.

El comienzo de la pelea se dio días atrás, cuando el cantante recibió un mensaje de su madre: "Despertá". Con esa sola palabra, el artista decidió cambiar su estrategia, y arremetió con todo contra Juliana. De esta manera, se paró frente a los participantes y comunicó el duelo que se vendría. El resultado: Furia y Manzana terminaron en placa, junto a Agostina, Joel, Nicolás, Sabrina, Lisandro y Emmanuel.

Este panorama fue aprovechado por Martín Ku, el líder de la semana, que aprovechó su beneficio. Frente a los nominados, el Chino siguió el consejo de su novia (que también le había enviado una carta), y decidió arriesgar.

De esta manera, Ku salvó a Furia con una jugada que sorprendió a todos y cambió completamente el esquema frente a la gala de eliminación. En lugar de Juliana, la que entró a la placa es Virginia, la jugadora más reciente de esta edición.

De esta manera, la placa final quedó con Manzana, Agostina, Joel, Nicolás, Sabrina, Lisandro, Emmanuel y Virginia.