La casa de Gran Hermano 2024 se convirtió en escenario de drama y desilusión cuando Sabrina Cortez traicionó a su novio, Brian Fernández, con Alan. Aunque Brian inicialmente intentó respaldar a su pareja en Instagram, finalmente rompió el silencio con un descargo sincero y desgarrador. En medio de la angustia, dejó claro que es él quien sufre más y que ya no puede seguir encubriendo esta "mentira".

"Hace muchos días que no puedo dormir a raíz de lo que está pasando y ayer una persona me presionó tanto que a causa de eso salí a hablar por algo que encima no tenía nada que ver; me agarró en un momento débil", reveló Brian en su confesión en Instagram. Admitió que el comunicado anterior no reflejaba su sentir genuino, pero lo compartió por amor a Sabrina, intentando protegerla. Sin embargo, la carga de esta farsa se volvió insostenible para él.

En el pie de una selfie, Brian expresó con sinceridad su situación actual. Afirmó que quería respaldar a Sabrina a pesar de su infidelidad, pero llegó al límite. "Ya salí a hablar días atrás y bancarla de la manera más genuina a Sabrina porque tengo un amor incondicional con ella y todos los que nos conocen lo saben. Pero ya me superó todo y no puedo dejarme de lado como persona", confesó Brian, dejando entrever su vulnerabilidad.

En un giro inesperado, Brian arremetió contra Sabrina por sus declaraciones en la casa. Reveló un episodio de ansiedad que superó con terapia años atrás y cuestionó la versión pública de Sabrina. "Tuve un episodio de ansiedad en la época de la pandemia a raíz del encierro y luego con un poco terapia lo superé hace muchos años. Y eso Sabrina lo sabe, por eso me pareció muy raro que lo que haya dicho públicamente, ella jamás me expondría, así que supongo que lo sacaron de contexto en una charla privada", expresó Brian, desconfiando de la versión que circula.

"Estoy igual que todos ustedes, viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado. No toma dimensión de donde está, me da pena cuando salga y se tope con todo esto, con el daño que causó", lamentó Brian. Aunque no respalda las acciones de Sabrina, no desea verla sufrir al salir. Manteniendo su integridad, Brian se aferra a sus principios y valores, aun en medio del escándalo.

En su angustioso cierre, Brian reafirmó su posición: “No apoyo para todo lo que se estuvo viendo en este tiempo, pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y a los valores que tengo”. A pesar del dolor, Brian demuestra una seguridad en sí mismo que resuena, incluso en medio de la tormenta mediática. Este descargo, más que un testimonio, es un grito de liberación en medio de una situación compleja y dolorosa.