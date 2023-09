Loki: nuevo teaser nos muestra al protagonista viajando a través del tiempo

“Lo que voy a decirte será difícil de creer”. Esas palabras marcan la presentación de un nuevo teaser tráiler de Loki, la serie que volverá con su segunda temporada en octubre a la plataforma de Disney+.

De acuerdo a lo presentado por el avance promocional, la variante del Loki de Tom Hiddleston (42) será “empujado” a través del tiempo, viajando al pasado y el futuro de La Tierra, mientras sigue la conspiración al centro de la autoridad espacio-temporal. En el camino, Loki tendrá una serie de reacciones que deformarán su cuerpo, lo que de seguro tiene relación con su propia condición de variante y los cambios en “la sagrada” línea de tiempo.

Más aún, en el medio de todo seguirán las variantes de Kang el Conquistador, por lo que el actor Jonathan Majors (33) seguirá teniendo un rol predominante tras los sucesos del final de la temporada anterior.

¿De qué trata la segunda temporada de 'Loki'?

Luego de que Sylvie ignorara las advertencias de He Who Remains, interpretado por Jonathan Majors, Loki se da cuenta de que el mundo a su alrededor ha cambiado por completo y ahora no cuenta con los aliados que ya había hecho en el camino, como Mobius (Owen Wilson) y B-15 (Wunmi Mosaku), además de que no conoce el paradero de Sylvie y no sabe cómo regresar a ella. Aunque todavía no se revelan muchos detalles, la escena post-créditos de Ant-Man and the Wasp: Quantumania nos mostró a Loki observando con temor a Victor Timely, otra variante del villano principal.

Sabemos que Loki busca desesperadamente a Sylvie y que al parecer está sintiendo una especie de fractura que se nota muy similar a la reacción de las variantes en universos que no son suyos que se ve en Spider-Man: Un Nuevo Universo. El protagonista volverá a unirse a sus colegas, ahora para detener a Victor Timely, quien parece ser una de las variantes más peligrosas de Kang el Conquistador. La marca ha hecho bien en mantener los detalles en secreto, pues las expectativas son altas para su estreno, a diferencia de las últimas series de la compañía que han llegado a Disney Plus sin mucho reconocimiento.

Loki se estrenará el próximo 6 de octubre y contará con seis episodios que ya formarán parte de la quinta fase de Marvel, misma que establecerá el camino de los Vengadores para enfrentar a Kang en Avengers: The Kang Dynasty que será parte del cierre de la sexta fase. Esta temporada servirá para probar dos cosas, que el UCM todavía puede entregar material de calidad, y que vale la pena la espera para establecer a un enemigo con mucho potencial. Por supuesto, su estreno tendrá que superar algunos obstáculos, como las recientes controversias de Majors y el hartazgo general que siente el público hacia las historias de superhéroes.