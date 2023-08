No fue una indirecta. O sí, según cómo se lo mire. La cantante Lali Espósito (31) insinuó que el triunfo de Javier Milei en las elecciones PASO de este domingo es "peligroso" a través de un mensaje de Twitter, mientras continúa con su gira en España. La artista venía siguiendo la jornada electoral desde temprano, con lacónicos mensajes dirigidos a sus seguidores.

Más allá de no haberlo nombrado, la cantante dejó clara su posición sobre el triunfo del libertario en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Muchos saben de las preferencias políticas y sociales de Lali, quien utilizó sus redes para expresar sorpresa por los porcentajes alcanzados por La Libertad Avanza.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. En pocas horas había acumulado más de 23,8 mil retuits, 11,2 mil citas y casi 200.000 'me gusta'. Con algunos mensajes a favor y otros en contra, seguidores y fanáticos se volcaron a la red del ex pajarito para opinar sobre el posteo de la artista.

"Triste es como entran las drogas al país", "Peligroso es cualquier cambio", "Lali, se ve que estás muy lejos de una casa de familia normal argentina", fueron parte de las repercusiones que dejó en las redes la cantante. "No te vi decir nada por Cecilia cuando la descuartizaron los representantes del gobierno actual".

Otros fueron más directos: "Peligrosos son ustedes mirando para el costado, mientras la gente se caga de hambre y es asesinada en la calle yendo a laburar o estudiar" le recriminó una persona identificada como 'Gordo Insuista'.

Otras críticas repetidas por varios de sus seguidores giraban en torno a su falta de conexión con la realidad argentina y señalaban que Lali vive mucho tiempo fuera del país.

El tramo Europa 2023 del Lali Tour comenzará el 24 de junio en Basilea, Suiza, y recorrerá España, Italia y Polonia hasta cerrar en Alicante entre el 17 y el 19 de agosto. Aún quedan fechas por dar a conocer, por lo que este no es el calendario definitivo.