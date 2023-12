La nueva película argentina que estrenó Netflix y es furor

La plataforma Netflix continúa apostando y fuerte a los contenidos de producción nacional, y recientemente estrenó una película argentina que no tardó en volverse de lo más visto en el servicio de streaming. Se trata de "No me rompan", film protagonizado por Carla Peterson y Julieta Díaz.

La comedia dirigida por Azul Lombardía se estrenó el fin de semana, y en un puñado de días se subió al primer puesto del Top 10 de lo más visto.

Sinopsis de "No me rompan"

"Tras conocerse en un grupo de manejo de la ira, dos mujeres emprenden un viaje de empoderamiento y amistad cuando se proponen exponer a un cirujano plástico de dudosa reputación", dice la sinopsis oficial.

La historia sigue a Ángela y Vera, dos mujeres de carácter explosivo que se conocen intentando domar sus impulsos más furiosos. Pero cuando se cruza en sus caminos Edgardo, un gurú obsesionado con la juventud eterna, decidirán enfrentarlo liderando un plan absolutamente ridículo pero justiciero.