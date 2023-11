La icónica comedia argentina de Adrián Suar que estrenó Netflix

A 15 años de su estreno llega al streaming la comedia romántica "Un novio para mi mujer", un film dirigido por Juan Taratuto, con guion de Pablo Solarz y protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli. Esta película aún sigue siendo una de las preferidas del público.

Diego El Tenso Polski (Adrián Suar) no sabe cómo enfrentar a su mujer, Andrea la Tana Ferro (Valeria Bertuccelli), para decirle que se quiere separar, ya que la relación se le hace insostenible debido al terrible carácter de ella. "La Tana" vive constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, es por el gobierno; si no es por los vecinos, es por los jóvenes, o por los jubilados… o por lo que sea.

Carlos, amigo del "Tenso", le sugiere invertir el problema y provocar que la Tana lo abandone a él. ¿Cómo? Recurrir al Cuervo Flores (Gabriel Goity), un seductor irresistible que cautivará a su mujer hasta el enamoramiento para que por fin el Tenso encuentre la solución a sus problemas.

La película cuenta con la participación especial de Guillermo Francella, quien interpreta a un empleado de una inmobiliaria, y de Mercedes Morán, quien le da voz a Blanca, la psiquiatra de los protagonistas.

El staff lo completan Gabriel “El Puma” Goity, Marcelo Xicarte, Luis Herrera, Martín Salazar, Oscar Núñez, Benjamín Amadeo, Violeta Urtizberea y Julieta Zylberberg, entre otros.