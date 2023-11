La estrella de Hollywood que dejó todo y se convirtió en monja

Ella había interpretado a Santa Clara en el film “Francisco de Asís”. Y Juan XXIII -convertido en santo por Francisco- le dijo: “¡No, tú eres Clare!”. Y a partir de ese momento Dolores Hart, que tenía en ese entonces 22 años, inició su vocación religiosa.

También hubo otro hecho que determinó su vocación religiosa: el rechazar un contrato de un millón de dólares con el estudio Metro Goldwyn. No solo fue decirle "no" al millonario contrato, sino también decirle "no" a la amenaza que recibió del entonces poderoso productor de Hollywood, Hall Wallis, quien le dijo: “O firmas o te prometo que no volverás a trabajar en Hollywood”.

Dolores Hart abandonó la actuación y se convirtió en "Claire" o la madre Clara de la Abadía de Regina Laudis en Connecticut, en donde vive actualmente.

En 2012 decidió volver al cine para interpretarse a sí misma como "Madre Dolores”, en el documental “Dios es el Elvis más grande”. El filme le mereció una destacada nominación al Óscar y decidió asistir a la gala de la ceremonia, luciendo con orgullo su atuendo de religiosa.

Hoy, a sus 85 años, Dolores Hart hace un sencillo balance de su vida, al afirmar que “simplemente descubrí que trabajar en el cine me daba mucho menos felicidad que la que vivía en el convento”. / por Por Andrea Meneses (gentileza de infobae.com).