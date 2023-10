La debilidad íntima de Jesica Cirio con la que enloquece a sus parejas

La reconocida presentadora argentina, Jesica Cirio (38), reveló detalles íntimos y emotivos sobre su relación pasada con Martín Insaurralde (53) en una entrevista exclusiva con la revista Hombre. A pesar de haber compartido una década de su vida juntos y haber sido una vez una pareja feliz y apasionada, Cirio dejó en claro que la situación actual dista mucho de aquellos tiempos pasados.

En una entrevista con la revista Hombre, la actual presentadora de La Peña De Morfi admitió que disfruta haciendo el amor frente a un espejo. "Me gusta tomarme mi tiempo y que él también lo haga. Necesito mucha cercanía y cariño antes de la intimidad. Soy muy cariñosa y nunca me canso de recibir mimos. Me gusta variar porque las rutinas me parecen aburridas. Aunque en su mayoría ocurre en la cama, también me atrae probar lugares diferentes", afirmó.

Cirio e Insaurralde cuando se encontraban en pareja

A pesar de la historia compartida y la crianza de su hija Chloe, Cirio reveló que optó por cortar todo contacto con Insaurralde, quien la bloqueó en WhatsApp. Sin embargo, ambos se encontrarán en la próxima celebración del cumpleaños de su hija.

La relación apasionada entre Cirio e Insaurralde se vio afectada por infidelidades, lo que derivó en la ruptura de la pareja. Jesica expresó su desolación por el final de la relación y cuestionó su confianza en él después de los años de engaño, dejando en claro que el dolor de la traición sigue presente en su vida.

La lujosa camioneta que encontraron en la casa de Cirio

En la reciente investigación relacionada con presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que implica a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici, el pasado lunes se llevaron a cabo siete allanamientos en los hogares de los implicados en busca de pruebas cruciales. Uno de los elementos destacados durante los operativos fue el descubrimiento de una lujosa camioneta en la residencia de la presentadora.

La imponente Mercedes-Benz GLC de color negro, valuada en más de 80.000 dólares, que se encontraba estacionada en el garaje de Jesica Cirio, llamó la atención de las autoridades al no tener la patente visible. Según las investigaciones de TN, Cirio adquirió el vehículo el 8 de septiembre de este año. La falta de la placa, supuestamente debido a un accidente, planteó interrogantes, dado que no se observaban signos visibles de daños por colisión en la camioneta en apariencia impecable.

La camioneta Mercedes Benz de Jesica Cirio. (Foto: captura TN)

Este hallazgo se suma a la pesquisa en curso que busca rastrear los movimientos financieros y físicos de los implicados. Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici enfrentan acusaciones en relación con actividades financieras sospechosas y enriquecimiento no justificado.

La fachada del edificio en Las Cañitas donde se está realizando un allanamiento en el departamento de Jesica Cirio. (Foto: captura TN)

A medida que la investigación avanza, las autoridades trabajan para esclarecer este y otros aspectos del caso, que surgió a raíz de la difusión de videos de Sofía Clerici y Martín Insaurralde en un yate de lujo en Marbella. Seguiremos informando sobre este asunto en desarrollo.