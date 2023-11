La confesión de Vicky Xipolitakis sobre un íntimo objeto: "No la pude usar..."

La famosa vedette Vicky Xipolitakis (37) sorprendió a la audiencia del programa Cortá por Lozano al compartir un recuerdo peculiar de sus primeros días en el mundo del vedetismo. La artista, conocida por su debut en el 2012 con la obra Barbierísima, reveló con orgullo un tesoro muy personal: una diminuta tanga color nude que formaba parte de su sensual atuendo en esa época.

Con un toque de nostalgia y humor, Xipolitakis confesó en el programa televisivo que, aunque lavó la prenda, nunca pudo volver a utilizarla debido a que se estiró tanto que ya no le quedaba. La vedette describió la tanga como muy especial para ella, ya que la acompañó en sus inicios y la considera su "tanga de la suerte".

Durante la emisión, la Griega, compartió detalles sobre la importancia de esta prenda en su carrera, revelando que la utilizaba estratégicamente como una "tanga truquera" debajo del atuendo visible. "Lavé la tanga, pero no la pude usar nunca más porque se me estiró tanto que se me cae", expresó entre risas.

Vicky aseguró que esta tanga le proporcionaba tanta suerte que nunca se la quitaba, rememorando los momentos significativos de sus primeros días como vedette. La anécdota forma parte de la consigna del programa, que invitó a los panelistas a llevar objetos que guardan a pesar de ya no utilizarlos.

La revelación de Xipolitakis le dio su toque único y divertido a la dinámica del show.