'La casa de papel: Berlín': el gran estreno de la semana en Netflix

Si bien los títulos no son muchos, entre los estrenos más destacados de la última semana del año se destaca en Netflix, Berlín, el tan ansiado spin-off de La casa de papel, que se centra en la juventud del icónico personaje de Pedro Alonso.

La serie española es una de las más esperadas del año y verá la luz el próximo 29 de diciembre. Aquí te presentamos todo lo que debes saber de Berlín.

El final de La casa de papel dejó a muchos con ganas de más, y es que la serie se convirtió en uno de los títulos más importantes salidos jamás de una cadena española de televisión.

El título de Álex Pina, producido por Atresmedia, logró llegar a los 65 millones de visitas en tiempo récord cuando su cuarta temporada convirtió al título en una de las mejores series originales de Netflix.

'Berlín': Sinopsis

La trama de Berlín nos situará antes de los acontecimiento de La casa de papel, cuando el personaje del título aún no tenía nada que perder y disfrutaba de diversos romances mientras preparaba diferentes atracos con su propia banda.

"Sólo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso: una es el amor y la otra, un botín millonario", adelanta la sinopsis de 'Berlín'. "Esos son los motores que mueven a Berlín en sus años dorados, cuando aún no tiene noción de su enfermedad ni está encerrado como una rata en la Fábrica de la Moneda.

Aquí se dedica a preparar uno de sus robos más extraordinarios: hacer desaparecer 44 millones en joyas como si fuera un número de ilusionismo, y para ello cuenta con una de las tres bandas con las que ha robado en su vida".

"Habrá robos que, esta vez, están más cerca del ilusionismo, con un componente de prestidigitación, Berlín es el David Copperfield de los robos", explica Álex Pina, creador de la serie junto a Esther Martínez Lobato. "Veníamos de hacer proyectos muy oscuros y queríamos hacer algo más luminoso".

"Habíamos trabajado con una narrativa hostil y viramos a una más cómica, con espíritu lúdico y de comedia romántica", destaca Martínez Lobato. "Intentamos que sea lo más bello posible".

"Pensamos que nuestro trabajo a la hora de entretener pasaba por presentar personajes más luminosos con los que pasarlo bien", remata Pina. "Optamos por seguir trabajando con robos pero añadiendo romanticismo y comedia, teníamos muchas ganas de volver a la comedia pura, con intención de hacer reír en cada capítulo".

Los ocho episodios de la serie están escritos por David Oliva, David Barrocal, Esther Martínez Lobato y Álex Pina y estarán dirigidos por Albert Pintó, David Barrocal y Geoffrey Cowper.

'Berlín': Reparto

"No estoy muerto", ríe Pedro Alonso, encargado de volver a ponerse tras la piel de Berlín. "El personaje es un parque temático. Sobrevive a la muerte, al limbo, al infierno, al lado oscuro y luminoso. Veníamos de un mundo hostil y ahora el péndulo se va para otro lado. Es más ligero, más confortable. Me remite a estas películas de actores grandes que trabajan el estilo y la aventura, es bigger than life. Ni con todo lo anterior tengo claro de que me voy a encontrar".

Michelle Jenner será Keyla: "es ingeniera informática, experta en ciberseguridad y muy cerebral, aunque poco experta en la parte emocional", describe la actriz. "Quiero dar lo mejor de mí y disfrutar. Tenemos nervios pero de los buenos".

Begoña Vargas será Cameron: "es una mujer con un poder increíble, una montaña rusa, ha venido a la banda a pasárselo bien", apunta Vargas. "Nos conocemos poco entre los miembros del reparto pero ya nos llevamos bien. Tengo muchas ganas de empezar".

Tristán Ulloa será Damián: "es el gran amigo de Berlín desde hace muchos años, su Pepito Grillo, y tiene una visión más clásica del amor, es la espina dorsal de su amistad", describe. "Hay sesenta versiones del primer guion, eso no lo había visto nunca. Me gustaría corresponder a esa entrega con nuestro buen hacer".

Julio Peña será Roy: "es el escudero de Berlín, tiene plena confianza en él porque le sacó de un pasado no tan bueno", explica. "Este papel es un regalo, una experiencia que tengo muchas ganas de vivir, una aventura que quiero disfrutar".

Joel Sánchez es Bruce: "es el descerebrado, vive el presente, es muy dinámico", comenta el actor.

'Berlín': póster y fecha de estreno

La fecha de estreno de Berlín en Netflix será el 29 diciembre de 2023. ¿Se convertirá también en una de las mejores series de la historia?