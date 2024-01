L-Gante y un secreto sobre Wanda Nara: "Cuando hay hambre uno come donde sea"

Fue la comidilla de todos los medios relacionados al espectáculo. No hubo periodista que no se ocupara, al menos superficialmente, del escándalo. Y la noticia atravesó incluso el Océano Atlántico: L-Gante (23) había mantenido cierto tipo de relación con la mediática Wanda Nara (35), pero nunca dio detalles. Hasta ahora.

En el primer programa del nuevo ciclo de Noche al Dente, conducido por Fernando Dente (34), Elián Valenzuela (nombre verdadero del músico) se prestó a una extensa charla que incluyó juegos, ping pong de preguntas y confesiones en el envío de Canal 9 Buenos Aires.

Pero claro, la ocasión no podía ser desperdiciada por el conductor, quien fue directo al grano y citó una anécdota que flotaba en el ambiente desde hace tiempo.

Corría octubre de 2022 cuando Wanda viajó sola a la Argentina para cumplir con algunos compromisos laborales, entre ellos participar en el programa Quién es la Máscara, conducido por Natalia Oreiro y, de paso, promocionar su línea de cosméticos.

Pero la verdad era que Nara estaba separada de su marido, luego de que Mauro Icardi tuviera un affaire con la China Suárez unos meses antes.

Con sus niños al cuidado del jugador, Nara pasó unos días en Buenos Aires. En esos días trabó relación con L-Gan, y no se separaron mientras la mujer estuvo en el país.

A tal punto había llegado la cercanía entre ambos, que el músico lanzó El último romántico, y convocó a la mediática para que lo protagonizara. Esto también generó problemas con Tamara Báez, la expareja de Valenzuela, quien iba a ocupar ese lugar cuando todavía estaba en pareja con él.

Pero todo era un misterio. Casi nada de lo que ocurría entre Wanda y L-Gante salía al conocimiento de los medios de espectáculos. Hasta que en la noche del martes, el músico contó algunas cosas que vivió con ella.

En medio de un juego, en el que el invitado al programa Noche al Dente debe adivinar qué hay en una caja, Elías Valenzuela metió la mano y encontró un chorizo.

Más allá de las bromas y la sorpresa, el objeto tenía un sentido: rememorar algo que había ocurrido en el tiempo en que Nara estuvo con él.

"Esto parece un chorizo", dijo L-Gante, a lo que Dente contestó: "Es por el choripán con Wanda, me dicen desde la producción". Esto provocó cierta risa nerviosa en el músico, quien rápidamente se dispuso a explicar.

"No fue un choripán, fue un lomito. Fue en la Costanera, en un puestito. Estaba todo cerrado, y bueno, cuando hay hambre uno come donde sea", bromeó. Más adelante continuó con su relato: "No había nadie ese día, creo que ni el del puesto", expresó