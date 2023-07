Kevin Spacey declarado no culpable en juicio por agresión sexual

Kevin Spacey (64), el actor ganador del Oscar, ha sido declarado no culpable de los nueve cargos en su contra en el juicio por agresión sexual en el Reino Unido, según informa The New York Times.

El veredicto del jurado de Londres llega en un lapso de menos de cinco semanas desde que el actor de Hollywood enfrentara múltiples cargos de agresión sexual.

El caso contra Spacey se basaba en acusaciones de agresión sexual a cuatro hombres entre 2001 y 2013, mientras vivía en Londres. Inicialmente, se presentaron 12 cargos, incluidos siete de agresión sexual, tres de agresión indecente, uno de participación en actividades sexuales sin consentimiento y otro de participación en actividades sexuales con penetración sin consentimiento, este último con una pena máxima de cadena perpetua.

Posteriormente, debido a un tecnicismo legal, los cargos de agresión indecente fueron retirados.

La defensa de Kevin Spacey ha sido consistente desde el principio, negando todos los cargos en su contra. Afirmó que dos de los encuentros sexuales fueron consensuados, mientras que un tercero fue un "paso torpe" del que se disculpó posteriormente.

El cuarto encuentro fue negado completamente. Durante el juicio, calificó las acusaciones de "locura" y, según The Guardian, le dijo al jurado que no tenía ningún poder mágico para obligar a las personas a acostarse con él.

El juicio, que comenzó el 28 de junio, incluyó el testimonio de los cuatro hombres que acusaron a Spacey de agresión sexual o indecente, así como de amigos y familiares.

Los testigos de la defensa, como Elton John y su esposo David Furnish, corroboraron el testimonio de Spacey sobre un evento específico, el baile anual White Tie and Tiara Ball.

Un acusador afirmó que el asalto ocurrió camino al evento en 2004 o 2005, mientras que John y Furnish testificaron que Spacey solo asistió al evento en 2001.

Previamente, en un caso separado en Nueva York en 2022, un jurado determinó que Spacey no era responsable de las acusaciones de abuso sexual presentadas por el actor Anthony Rapp. Rapp acusó a Spacey de agresión y agresión cuando tenía 14 años y Spacey tenía 26.

El caso fue desestimado formalmente. Rapp, quien presentó sus acusaciones en 2017, fue uno de más de una docena de hombres que acusaron a Spacey de conducta sexual inapropiada.