Katy Perry vendió los derechos de su obra por 225 millones de dólares

Katy Perry (38), la icónica estrella del pop, ha dado un paso significativo en su carrera al vender los derechos de su valiosa obra musical por la impresionante suma de 225 millones de dólares a la recién creada compañía Litmus Music.

Esta sorprendente transacción incluye su discografía completa, que abarca desde del 2008 hasta el 2020, compuesta por cinco álbumes: One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile. Mientras que los derechos de sus grabaciones maestras seguirán bajo la propiedad de Universal Music Group, la discográfica original de Katy Perry.

Katy Perry, visionaria creativa e icono global

La carrera de Katy Perry ha sido una de las más influyentes en la música contemporánea y el entretenimiento en general. Su legado no se limita solo a la música, ya que ha dejado una huella profunda en la televisión, el cine y la filantropía. La decisión de Perry de vender sus derechos musicales a Litmus Music no solo es un movimiento estratégico, sino también un testimonio de su confianza en la visión de esta nueva compañía.

Los derechos adquiridos por Litmus Music no se limitan únicamente a las grabaciones de las canciones de Katy Perry, sino que también abarcan sus derechos de publicación. Este acuerdo representa un hito importante en la historia de la música, ya que permite a Litmus Music tener control sobre un repertorio musical que ha sido esencial en la cultura global. El impacto de las canciones de Katy Perry es innegable y ha dejado una marca indeleble en la música contemporánea.

Un colaborador de confianza en el negocio de la música

La colaboración entre Katy Perry y Litmus Music ha sido recibida con entusiasmo en la industria musical. El expresidente de Capitol Records, Dan McCarroll, quien es cofundador de Litmus Music, expresó su emoción por trabajar nuevamente con la estrella del pop. Destacó que Katy Perry es una visionaria creativa y que este acuerdo es un honor para él. Además, subrayó la importancia de las canciones de Katy en el tejido cultural global.

Katy Perry se une a una tendencia en la industria musical

Katy Perry se suma a una creciente lista de artistas influyentes que han decidido vender sus catálogos musicales en los últimos tiempos. Este movimiento ha sido adoptado por legendarios músicos como Bob Dylan y Neil Young, así como por otros nombres destacados como Shakira y Paul Simon. La venta de derechos musicales se ha convertido en una estrategia financiera común en la industria, permitiendo a los artistas capitalizar sus legados musicales mientras continúan explorando nuevos horizontes creativos.

La venta de los derechos de su obra musical es un hito importante en la carrera de Katy Perry y demuestra su visión y confianza en la próxima etapa de su carrera. Aunque los fans pueden estar seguros de que su música continuará siendo una parte esencial de la cultura musical global, esta transacción representa un nuevo comienzo tanto para Katy Perry como para Litmus Music.