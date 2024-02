Jordi Socías, el fotógrafo español que retrata el alma de nuestro tiempo

Dicen que pasó cuatro días enteros en la casa de Salvador Dalí, solo para encontrar el momento exacto para el mejor retrato del genial pintor español. Dalí quería ser inmortalizado en un instante determinado del día, pasadas las cinco de la tarde y con el viento tramontana, moviendo su cabellera y su bigote. Y Jordi Socías lo consiguió.

Pasó tardes enteras esperando, observando, estudiando la luz natural. "Había un movimiento de personas brutal. Ir allí era como una peregrinación. La gente llamaba a su puerta, el mayordomo le decía quién era y Dalí decidía si podía o no pasar”, cuenta el fotógrafo catalán.

Pero la historia de Socías viene de mucho más atrás que esa tarde de 1978. Eminentemente autodidacta, la primera formación profesional que recibió el hombre nacido en 1945 la recibió a lo largo de un curso por correspondencia que un agente le ofreció al tocar la puerta de su casa. Allí comenzó a leer, a fijarse en el trabajo de figuras que admiraba, a explorar con la cámara. De chico amaba el cine, ya que vivía al lado de uno de ellos. Y fue la foto del cine Lumière, de Barcelona, la que le abrió los ojos a su vocación. "Allí pensé que podría ser fotógrafo", dijo en una entrevista.

Y luego vino el retrato. Aitana Sánchez Gijón, David Trueba, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Susan Sontag, Michael Haneke, Francis Ford Coppola, Antonio Banderas, Benicio del Toro, Javier Bardem y José Mujica observan al visitante con una intimidad que invita a detenerse varios minutos delante de cada uno de ellos. El fotógrafo es capaz de transmitir una cercanía y confianza únicas, que alcanza a las medias y cortas distancias.

Hoy, Socías es el protagonista de una muestra que ocupa cuatro pisos, comandada por su asistente Lucía Laín. Esta retrospectiva ocupa gran parte de su carrera, que incluye haber sido fotógrafo y editor estético de Madrid Me Mata, El Europeo, Cinemanía, El País Semana y El Gran Musical, de las que aparecen varias portadas. Ver esas fotos es un ejercicio que atrapa, por la impactante expresividad que captura rostros y ciudades.

La exposición incluye una selección del álbum personal de Socías, que abarca imágenes de sus inicios y viajes por Nueva York, Chicago, Santiago de Cuba, París, Tokio y Montevideo. Y de su etapa en la agencia COVER, que él mismo fundó inspirándose en Magnum, para medios nacionales y extranjeros. “Reuní a un grupo de fotógrafos que estaban en paro y construimos una nueva forma de mirar a la información visual”, recuerda.

'Al final de la escapada' es un título basado en la película del mismo nombre que dirigió Jean Luc Godard en 1969, considerada como uno de los estandartes de la Nouvelle Vague. "Me encanta el título", dice Jordi Socías. "No es que sea una gran película, pero sí usó conceptos nuevos, encuadres, diálogos", completa. La muestra del fotógrafo no se reduce a los rostros de personalidades célebres, ya que fue testigo también de momentos decisivos de la historia de España, como el golpe de Estado del 23 de febrero, el primer concierto de los Rolling Stones en Madrid, o la Matanza de Atocha, en 1977.

Al final de la escapada recopila cinco décadas de una nutrida carrera en la que Socías logró crear su particular universo de verdad. El fotógrafo describe su trayectoria como una “carrera de fondo” observando, respetando y capturando con un respeto, mimo y confianza que hoy rezuman las salas de una exposición que no considera “un resumen” ni su “retrospectiva”.

“He ido poniendo fotos que me gustan”, afirma sobre la selección que ha realizado sobre su amplísimo legado que sigue conservando en su casa: “Tengo media vida digital y media analógica”. De ahí a que, más que selección, el proceso ha sido “un rescate”.