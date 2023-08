Mariano Caprarola falleció este jueves 17 de agosto, a la edad de 49 años. La información fue confirmada por Ángel de Brito, quien compartió las circunstancias del fallecimiento del reconocido productor de moda. “Murió de un shock hemorrágico, que desencadenó en paro cardíaco”, dijo De Brito en su cuenta de Twitter.

A lo largo de los años, la salud de Caprarola experimentó un deterioro progresivo desde el año 2010, cuando el médico Aníbal Lotocki llevó a cabo una intervención de cirugía estética en la que se le administró metil metacrilato en la zona de los glúteos. Sin embargo, esta sustancia, cuyo uso está restringido en grandes cantidades, tuvo consecuencias graves en su organismo, generando problemas renales significativos. Siguiendo una situación similar a la experimentada por Silvina Luna, esta complicación desencadenó una hipercalcemia en su torrente sanguíneo, dando lugar a la formación de cálculos renales y una posterior insuficiencia renal.

El audio en el que Caprarola explica por qué no denunció a Lotocki

El panelista de "La Jaula de la Moda" (emitido por Ciudad Magazine) fue hospitalizado el pasado lunes en el Centro Médico ubicado en la calle Azcuénaga de la Ciudad de Buenos Aires. La internación tuvo como objetivo llevar a cabo una intervención quirúrgica para remover cálculos renales presentes en sus riñones. Aunque la operación había sido planificada y se consideraba de bajo riesgo, el productor de moda sufrió una descompensación después de la cirugía debido a un shock hemorrágico. Este trágico evento condujo a un paro cardíaco fatal en la tarde del jueves, poniendo fin a su vida.

En este contexto, en su programa "LAM", Ángel de Brito rindió homenaje a su colega el día jueves. Durante la emisión, el presentador compartió mensajes intercambiados con el panelista el 29 de junio pasado. Estos abordaban el tema de la salud de Silvina Luna y en algunos de ellos se podía escuchar directamente la voz de Caprarola.

“Yo me operé, me salvé la vida y no le hice ninguna demanda porque la verdad es un siniestro, es un hijo de p...”, comenzó diciendo Mariano en la nota de voz, haciendo referencia al tratamiento médico que había hecho para extraer el metacrilato de su cuerpo y los motivos por los que no llevó a Lotocki a la Justicia.

Acto seguido, mencionó: “Sentía que le iba a quitar años de vida a mi vieja el hacer la demanda... ¿qué me iba a pagar? ¿qué iba a hacer? La verdad, yo lo único que quiero es que vaya preso”.

“Con (Fernando) Burlando (su abogado) decidimos no hacer nada, y sí cuando me llamen, hablar públicamente, pero de hacerle, no le hicimos nada y decidimos como ‘quemarlo’ en todos lados”, cerró el productor de moda.