Imperdible: Francella participó del nuevo video de Bizarrap donde se anticipa la ‘Session 57’

El actor Guillermo Francella (68) protagonizó junto a ‘Bizapop’ el video promocional de la nueva ‘session’ de Bizarrap (25) dirigido por Jaime James. El productor musical prepara un nuevo trabajo que se estrenará el próximo 4 de octubre: Bizarrap Session 57.

La aparición del actor causó revuelo en las redes sociales. Inspirado en la película El Lobo de Wall Street, Francella interpretó al jefe de Bizarrap y recitó algunas frases de esta comedia.

El video que dura casi 9 minutos. La historia transcurre en un edificio Bizarrap Records y cuenta también con la participación de Gastón Cocchiarale.

En las imágenes se puede ver a un grupo de oficinistas celebrar el éxito del “Biza”, cuando el productor da un discurso. “No, pero pará. Pará porque les quiero contar algo. Algo que no es muy bueno y por eso estoy acá. Para contarles que llegamos a ocho mil quinientas millones de reproducciones en Spotify. Ganamo’, volvimo’ a ganar y vamos a seguir ganando. Es histórico”, festeja el productor.

Tras el discurso, la celebración de los oficinistas crece generando un caos en el lugar que es interrumpido por Guillermo Francella. “¡Eh! ¿Qué carajos están haciendo? ¿Qué es todo este quilombo?”, grita el actor desde su oficina.

“Ni saben lo que están festejando, no entendieron nada, mamita”, murmura Francella mientras Bizarrap y Cocchiarale ingresan a su oficina. “¿Vos te acordás lo que me decías cuando empezó todo esto?”, le consultó el actor al “Biza”. “¿Que tenía que aprovechar más los ojos azules...? Que cuanta más gente nos escuchara iba a ser más difícil conformar a todos”, respondió el productor.

“¿Y te acordás lo que yo te contestaba? Que cuando ocurriera eso vos tenés que entender que la gente no elige qué música escuchar, si no la música es la que elige quién quiere que la escuche”, reflexiona el personaje de Francella y añade: “Una persona nace, le pasan un millón de cosas a lo largo de toda su vida y de repente. ¡Puff! Le aparece una canción. Es una persona, una. A veces me gustaría escuchar qué opina la música de todos nosotros”.

“¿Y yo? ¿A quién tengo que escuchar?”, se pregunta Bizarrap mientras se recuesta sobre un sofá. Tras estas escenas, se confirmó cuando será el estreno de la nueva canción.