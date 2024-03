Habló la madre de Romina Uhrig y fue contundente con su hija

Lidia, la madre de la ex legisladora y concursante de Gran Hermano, Romina Uhrig (36), realizó durísimas declaraciones contra su hija en medio de la imputación por lavado de dinero. La mujer fue invitada a LAM (América TV) y habló de la conflictiva relación con la ex GH (Telefé).

Según lo que contó la mujer, Romina “no es la misma” desde que comenzó su relación con Walter Festa.

Las declaraciones de la madre de Romina Uhrig

"Antes de la fama y de estar con Festa era una persona normal. Cuando estuvo con Walter Festa, cambió. Éramos una familia unida y ella piensa que uno se le acerca por plata, pero en vida le pedí plata a mi hija", aclaró Lidia.

Luego la madre de Romina, aseguró que a pesar de haber trabajado de prostituta por muchos años, pudo hacerse cargo de su hija, pero ella no lo sintió así: "Me cansé de que me trate como basura, de que valore más al padre que no le quiso ni dar el apellido". Lidia insistió con que su hija cambió mucho a raíz de su vínculo con Festa y la acusó de hacerla a un lado por no tener plata. "Quiero que Romina vuelva a ser ella", rogó.

En otro momento de la nota, la mujer lanzó algunas declaraciones aún más altisonantes sobre Romina Uhrig de estar enferma: "Vos estás enferma, no procede como una persona normal".

En el pasado, Romina compartió que cuando era niña sufrió abusos por parte de la pareja de su madre. Sin embargo, en una entrevista en LAM, su madre minimizó el asunto y negó las afirmaciones de su hija.

"Yo la amo, pero me cansó el desprecio, que defienda al padre... me cansó todo", dijo Lidia sobre Romina. "Ella sabe que yo soy así, que hablo así. Igual la amo, con todo lo que dije, y jamás quería que le hagan daño. Si tuviese que dar la vida por ella, la daría", concluyó la madre de la ex GH.