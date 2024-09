Gabriel Rolón reveló que el cuerpo sufre al no hablar de las emociones

El psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón (62), habló de un tema sensible que afecta a cientos de personas debido al estrés. En su espacio, en Urbana Play, el especialista hizo hincapié sobre el poder de hablar de nuestras emociones para no padecer enfermedades psicosomáticas. "En aquellas personas que no pueden comunicar sus emociones poseen una a propensión a las enfermedades psicosomáticas", advirtió el psicoanalista.

"Cuanto más te cuestan las emociones más posibilidades tenés de enfermarte"



Rolón en #Perros2024 pic.twitter.com/qyVnCeKXkZ — Perros de la Calle 📻 (@perroscalleok) September 4, 2024

Los trastornos psicosomáticos son una condición en la cual los síntomas físicos se ven agravados por factores mentales. Pueden verse agravadas por factores mentales, como el estrés y la ansiedad.

El estado mental de una persona puede hacer que la condición física mejore o se deteriore en un momento dado. Respecto a esto, Rolón agregó: "Cuando más te cuesta hablar de tus emociones, más posibilidades tenés de enfermarte y tener una patología psicosomática. Porque aquellas emociones que no pueden ser simbolizadas y no pueden ser dichas, algún lado van".

El cuerpo manifiesta todo

En esta línea, el profesional describió que "el cuerpo es un lugar bastante propicio", y señaló algunos ejemplos que se desencadena al no hablar de nuestras emociones. "Por ejemplo, cuando uno tiene un disgusto y manifiesta que todo la cae mal, lo que comí me hizo mal, tengo dolor y no puedo dormir".

"El cuerpo empieza a pagar aquello que no pudiste simbolizar. Por eso, es tan importante hacerlo. Además, porque le tenemos mucho miedo al mundo y a los demás. A veces, con mucha razón, ya que el mundo es bastante difícil", cerró.