Fuego en el aire: así fue el tenso cruce entre Romina Uhrig y Marcelo Polino

La participante de la última edición de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig (35), protagonizó un intenso cruce con el reconocido periodista y jurado de Bailando 2023, Marcelo Polino (59), luego de su presentación en la reciente gala. En un acalorado debate, Uhrig expresó su descontento con la valoración recibida, alegando un trato diferencial en las críticas del jurado.

"Sentí que, por ahí, Polino no das a todos la misma devolución. No sé si depende de cómo te levantes. Dijiste que hice una coreografía infantil, bol... y un montón de cosas feas. Yo puedo aceptar que me digan cosas, pero tampoco la falta de respeto. Siento que a veces me califican como bailarina profesional y no lo soy", comentó Uhrig, defendiendo su posición en el programa.

La discusión continuó mientras la ex GH, enfatizaba la labor de su coach y su esfuerzo por guiarla en el arte del baile. Polino, por su parte, argumentó que su crítica no pretendía faltarle el respeto a la participante, sino simplemente expresar su opinión sobre la presentación. "Dar una opinión no es faltar el respeto. Dije que la coreo no me había gustado y que me había parecido medio infantil y bol...", respondió Polino ante las acusaciones de Uhrig.

Ante las acusaciones de mentira, Uhrig afirmó su honestidad y franqueza en sus expresiones, subrayando la importancia de la elección cuidadosa de las palabras en un entorno mediático. Polino concluyó la discusión con un irónico compromiso de tener en cuenta la sugerencia de Uhrig para futuras evaluaciones.

El enfrentamiento entre la participante y el jurado generó revuelo en las redes sociales, con opiniones divididas entre los seguidores del programa. El debate sobre la objetividad en las críticas y la importancia del respeto en los comentarios continúa generando repercusiones en la comunidad televisiva.