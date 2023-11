Ex GH | Daniela Celis posó desnuda y celebró su embarazo: "Un día todo cambió..."

En medio de una espera llena de emociones junto a su pareja Thiago Medina, Daniela Celis (23), figura de Gran Hermano 2022, compartió un emotivo testimonio sobre su experiencia de embarazo (de gemelos). A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la futura madre abrió su corazón, describiendo los desafíos físicos y emocionales que enfrenta.

"Hasta que te das cuenta de que un día todo cambió. Mi cabeza ya no es la misma, mis prioridades, mis preocupaciones. Sobre todo, mi cuerpo", compartió Celis, revelando sus reflexiones íntimas sobre los cambios que experimenta. Además, expresó su lucha diaria con los cambios físicos, incluyendo la hinchazón, las dificultades para dormir y el constante ajuste de su guardarropa a medida que su embarazo avanza.

"Luego, de la nada, sentís algo en la panza y sí, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena y queda poco tiempo para verlxs, para conocernos, para abrazarnos y llenarnos de besos. ¡La gestación es hermosa! Dar vida es maravilloso, me siento bendecida de saber que tengo 2 almitas adentro mío, ¡2 corazones latiendo!", expresó con emoción la futura madre.

Y cerró, a flor de piel: “¡Una vez me dijeron que la M de mamá no te quite la M de mujer! Acá, me siento radiante, en mi mejor momento, con mis dos bebés en la panza dándolo todo por ellos y por mí. Y esperándolos en esta vida. En el ‘mientras tanto’ los siento y ellxs me escuchan a través de mi piel”.

En otro momento, durante su participación en el programa televisivo "Cortá por Lozano", Celis se conmovió hasta las lágrimas al hablar sobre los desafíos de su embarazo, considerado de riesgo. "Cuando me dijeron que estaba embarazada y que era un embarazo riesgoso, me cambió la cabeza y me pregunté ‘¿qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien’. Hoy en día, si tengo que pedir un deseo, pido que estén bien ellos", compartió Celis, revelando su profundo deseo de que sus hijos estén sanos y seguros.

Con lágrimas en los ojos, reveló su anhelo de ver a sus dos bebés en el día de su nacimiento y la emoción de poder finalmente darles nombres. "A mí me dijeron que eran dos y yo quiero ver dos bebés el día del nacimiento. Estoy muy emocionada, con muchas ganas, quiero saber qué son, los quiero conocer y quiero ponerles nombres", concluyó con un corazón lleno de esperanza y amor.