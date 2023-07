Eugenia Tobal reveló detalles sobre Nicolás Cabré y su infidelidad con ‘La China’ Suárez

La actriz María Eugenia Tobal (47) disfruta de su presente junto a su pareja Francisco García Ibar y su hija Ema, pero no siempre tuvo una vida feliz. Antes de formar su familia actual, estuvo casada con el actor Nicolás Cabré (43), con quien vivió una relación conflictiva.

Los actores se habían enamorado y esperaban un hijo, que perdieron trágicamente. Después de ese duro golpe, se desató el escándalo por una supuesta infidelidad de Cabré con multifacética 'La China' Suárez (31).

Tobal contó cómo vivió su separación con el actor y cómo sufrió la exposición mediática. "Me dolía. Yo llamaba por teléfono a los que me hacían daño y les decía 'vos no sabés quién soy yo, yo estoy pasando por esto, y esto, ¿querés que hablemos? Yo te lo cuento, si no era muy fuerte", dijo la actriz en Socios del Espectáculo.

"Son cosas que le pasan a muchas mujeres y a mí me expusieron de una forma muy cruel", afirmó y agregó: "Yo me replegué y, sin embargo, no hubo mucha compasión".

Eugenia aclaró que su separación es algo que quedó en el pasado, pero que la persigue mediáticamente. "Hace 13 años que pasó y todavía parece que eso fue lo único que define mi vida, y después me ocurrieron tantas cosas", expresó su malestar.

La actriz aseguró que pudo sanar la herida de la infidelidad al poco tiempo. "Lo curé al año, dos años, ya está. Después tuve otras parejas, otra vida, eso que me pasó no lo busqué, todo lo contrario", dijo, y añadió: "Con Nico nunca más nos cruzamos. Son cosas que suceden y que le suceden a todos. Y la mejor forma de sanar es perdonarse primero y nada de rencor".

Finalmente reflexionó: "Uno no es lo que fue en un pasado con una cosa dolorosa, después me han pasado cosas maravillosas".