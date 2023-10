Estalló la polémica: ¿de qué vive Luciana Salazar?

Luego de su participación en el programa de Mirtha Legrand (96) el pasado sábado 21 de octubre, Luciana Salazar (42) estuvo envuelta en una controversia tras ser interrogada sobre su sustento económico en la actualidad.

La modelo, en un mensaje enviado al programa Socios del Espectáculo, transmitido por El Trece, abordó el asunto, expresando su opinión sobre el incidente.

"No me molestó que me lo pregunte, yo sé que Mirtha es una persona que me quiere, y yo también la quiero", afirmó Salazar en el audio. Sin embargo, también expresó su desconcierto ante las disculpas previas de la ‘anfitriona de los almuerzos’ y sugirió que la consulta de la diva pudo haber sido influenciada por intereses maliciosos previamente difundidos en los medios.

Salazar también señaló la presencia de una campaña de difamación, implicando a Yanina Latorre (54) como la posible instigadora. Según la periodista Paula Varela, los representantes legales de Salazar están considerando acciones legales al respecto.

En el programa de Legrand, Salazar mencionó que actualmente vive de sus ahorros y compartió su frustración con respecto a las dificultades que ha experimentado en el ámbito laboral, atribuyéndolas a su expareja, el economista Martín Redrado. La modelo afirmó que ciertos canales de televisión evitan hablar de ella, alegando protección hacia Redrado por razones de amistad con los dueños de los canales.

"Me cerró mucho las puertas. Me sorprendió porque quiero mucho al canal y trabajé ahí, y sentí que me abandonaron mucho con el tema, por protegerlo a él por una cuestión de amistad de los dueños", señaló Salazar.

Por otra parte, la modelo reveló que está inmersa en un nuevo proyecto empresarial relacionado con ropa para niños, específicamente diseñada para la edad (a poco de cumplir los 6 años) de su hija, Matilda.

Yanina Latorre explotó contra Luciana Salazar

Luego de la controversia generada por las preguntas sobre su sustento económico en el programa de Mirtha Legrand, Luciana Salazar fue blanco de críticas y acusaciones por parte de Yanina Latorre. En una entrevista transmitida en Yanina 107.9 por El Observador, Latorre expresó abiertamente su desdén hacia Salazar.

"Es verdad que soy bastante crítica con ella, pero no me gusta. ¿Me vas a meter presa, a enjuiciar?", afirmó Latorre en referencia a la posible acción legal que los abogados de Salazar están considerando. La periodista también cuestionó la versatilidad profesional de Salazar, destacando su falta de participación en diversas disciplinas artísticas.

"No canta, no baila, no conduce, no comunica, no es modelo, no es actriz, no es nada, y yo siempre me pregunto de qué vive y no lo contesta", añadió Latorre.

Además, Latorre expresó dudas sobre la autenticidad de los intereses políticos de Salazar, insinuando que su participación en programas como el Bailando podría haber sido respaldada por intervenciones quirúrgicas. "No le creo cuando tuitea de política, de algún lado viene y le deben estar pagando. En el Bailando no lo sostenía. Creo que la operan y cobra eso", comentó Latorre.

Con un tono más áspero, Latorre cuestionó duramente la trayectoria de Salazar y su capacidad para mantener una carrera sostenible. "No me gustas, no tenés talento, me parecés buena para nada y no triunfaste en nada. Podés tener un lomazo, pero eso se va, es efímero. Con la belleza no se sostiene una carrera. Mutaste y no me gusta en lo que te convertiste", sentenció.

Además, Latorre se indignó ante la afirmación de Salazar sobrevivir de sus ahorros y cuestionó la viabilidad de esta afirmación en un contexto de inflación elevada. "¡Ahorros, hija de puta, 140% de inflación! ¡Ahorros de qué si nunca trabajaste! ¿Ahorros de qué? Con lo que vale todo...", exclamó.

Finalmente, Latorre también desestimó la relevancia de la participación de Salazar en el programa "Polémica en el Bar" en América años atrás, afirmando que su presencia en el programa no era sustancial.