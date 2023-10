El inicio de la tan esperada temporada de Bailando 2023 en América TV estuvo marcado por un mensaje contundente del Marcelo Tinelli en relación con la importancia de trabajar en los días feriados. El presentador abrió el programa el lunes con un comentario picante: "Señoras y señores, lunes feriado en el Bailando y estamos en vivo como corresponde". Añadió con entusiasmo: "Esto es lo que tiene que hacer el país entero, hay que laburar hasta los feriados. ¡Vamos!".

En un ambiente mediático ya caldeado, las recientes polémicas entre la actriz y presentadora Florencia de la V y el equipo de Los Ángeles de la Mañana (LAM) de Ángel de Brito cobraron mayor relevancia. De la V había dirigido críticas hacia los programas que no se transmiten en vivo, apuntando en particular hacia LAM, generando así un debate sobre la consistencia de la emisión en vivo en el canal.

Florencia de la V expresó su postura durante su propio ciclo (Intrusos), subrayando la importancia de la transmisión en vivo y señalando: "Yo les voy a decir una cosa: Intrusos es siempre en vivo, eh. Ojo, eh. Siempre: lunes, viernes... Porque América ¿qué es? Siempre en vivo y siempre con vos". Un comentario que apunta a la coherencia en la emisión de programas en la cadena televisiva.

Sin embargo, este dardo no solo le caería a Ángel de Brito y LAM, ya que el Bailando 2023 también sale grabado usualmente los días jueves y viernes. No sería menor este comentario de Flor, tomando en cuenta que Marcelo Tinelli es, también, gerente de programación de América.

En respuesta a las críticas, Ángel de Brito y su equipo en LAM (también de América) lanzaron comentarios irónicos, burlándose de las ausencias de Florencia de la V en Intrusos durante los días feriados. Durante el programa, De Brito chicaneó: "¿Está saliendo al aire esto? Estamos en vivo, no está grabado...". Las burlas continuaron con la participación de Yanina Latorre, quien enfatizó "¡Pedí la hora!". "20:56. ¿Cuál es la temperatura?", replicó Ángel y la esposa de Diego Latorre respondió: "15 grados, 8 décimas". "Estamos en vivo y no estamos muertos, no somos ñoquis, no nos vamos de fin de semana", sostuvo con mucha ironía De Brito.

La situación se presume que estuvo dirigida al hecho de que Florencia de la V se ausentó durante el fin de semana largo.

"Todo en vivo", sumó Marixa Balli y Fernanda Iglesias, fue más directa al decir: "Venimos un viernes, no nos vamos a Colonia", ya que Florencia viajó a Colonia del Sacramento este fin de semana extra largo junto a su esposo, lo cual suele ser una rutina para la conductora cuando hay feriados, por lo cual es Marcela Tauro quien conduce Intrusos.

Los cruces desencadenaron un amplio debate sobre la cultura laboral en la televisión y la coherencia en la programación en vivo.